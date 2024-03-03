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الرياضة

بول «مدمرة» في «أم الألعاب»!

بول «مدمرة» في «أم الألعاب»!
3 مارس 2024 08:41

جلاسكو (أ ف ب)

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حطمت العداءة الهولندية فيمكه بول، الرقم القياسي العالمي، في سباق 400 م داخل قاعة، مسجلة 49.17 ثانية في بطولة العالم المقامة لألعاب القوى المقامة حالياً في جلاسكو.
وكان الرقم القياسي السابق في حوزة فيمكه أيضاً، ومقداره 49.24 ثانية سجلته في بطولة هولندا الشهر الماضي.
وتقدمت بول بطلة العالم مرتين في الهواء الطلق، على مواطنتها ليكه كلايفر (50.16 ث) والأميركية الكسيس هولمز (50.24 ث)، وقالت بول «انه حلم يتحقق».
في المقابل، شهد سباق 400 م للرجال مفاجأة من العيار الثقيل، بفوز البلجيكي ألكسندر دوم على حساب النروجي كارستن فارهولم حامل الرقم القياسي العالمي، مسجلا 45.25 ثانية.
في المقابل سجل فارهولم بطل العالم 3 مرات في الهواء الطلق وحامل الذهبية الأولمبية، 45.34 ثانية، في حين جاء الجامايكي روشين ماكدونالد 45.65 ثانية.
وكما كان متوقعاً، حسم العداء الأميركي جرانت هولواي سباق 60 متراً حواجز، محتفظاً بسجله الخالي من الهزائم في هذه المسافة منذ 10 سنوات.
وسجل هولواي 7.29 ثانية، متقدماً على الإيطالي نديلي سيمونيلو (7.43 ثانية)، والفرنسي جوست كواوو ماتي (7.47 ثانية).

 

 

بطولة العالم لألعاب القوى
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