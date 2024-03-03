شتوتجارت يهدّد «البايرن»!

برلين (أ ف ب)



أشعل شتوتجارت معركة الوصافة في الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوزه القاتل على فولفسبورج 3-2، ليقلّص الفارق مع بايرن ميونيخ «المتعثر» إلى أربع نقاط فقط، فيما أبقى بوروسيا دورتموند على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه أونيون برلين 2-0، وسط صراع قويّ مع لايبزج الخامس ضمن المرحلة 24.

وقاد المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، فريقه شتوتجارت، إلى تحقيق فوز مهم خارج الديار على حساب فولفسبورج، بعد أن سجّل له ثنائية (15 و54 من ركلة جزاء)، فيما أضاف يوزوا فاجنومين الثالث (78)، في المقابل، سجّل لأصحاب الأرض الدنماركي يواكيم مايهلي (50) ولوكاس نميشا (83).

وأراح شتوتجارت نفسه في المركز الثالث، حيث بات في رصيده 50 نقطة، بفارق ست نقاط عن بوروسيا دورتموند الرابع، لكنه بات على بعد أربع نقاط فقط من بايرن «الجريح»، والذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورج 2-2.

ويقدم شتوتجارت موسماً استثنائياً، بعدما كان على وشك الهبوط الموسم الماضي، قبل أن يفوز بمواجهة الملحق ليضمن بقاءه.

وأحرز جيراسي هدفه التاسع عشر في 18 مباراة، ضمن «البوندسليجا»، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدّافين، خلف مهاجم بايرن الإنجليزي هاري كاين مع 27 هدفاً.

وفي لقاء ثان، أهدى هدفا كريم أديمي «41»، والهولندي إيان ماتسن (90) دورتموند فوزاً ثميناً على حساب أونيون برلين رابع الموسم الماضي.

وقال أديمي بعد المباراة «كنا نائمين بعض الشيء في الشوط الأول» ومن ثمّ عدنا إلى أجواء المباراة، وقدمنا أداءً صلباً».

وحافظ الفريق «الأصفر والأسود» على المركز الرابع، بفارق نقطة يتيمة عن لايبزج الخامس، واستعاد فريق المدرب إدين ترزيتش توازنه، بعد الخسارة أمام هوفنهايم 2-3 الأسبوع الماضي.

من جهته، تلقى أونيون برلين الذي يحتل المركز الرابع عشر حالياً في ترتيب «البوندسليجا» برصيد 25 نقطة، خسارته الأولى في أربع مباريات «تعادل وفوزان».

في المقابل، دكّ لايبزج، منافسه بوخوم، الذي كان قد ألحق خسارة مدوّية ببايرن ميونيخ في الجولة قبل الماضية بنتيجة 3-2، قبل أن يسقط أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الماضية، بوابل من الأهداف عن طريق الإسباني داني أولمو (30)، والبلجيكي لوا أوبندا (68)، والأوكراني إيفان أورديتس (71 خطأ في مرماه)، والدنماركي يوسف بولسن (73)، فيما سجّل لبوخوم هدفه اليتيم ماكسيميليان فيتيك (7)، وشهد اللقاء طرد لاعب بوخوم موريتز-بروني كفارتنج (86).

ويخوض لايبزج مواجهة الإياب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء أمام ريال مدريد الإسباني في «البرنبايو».

وكان لايبزج قد سقط في الجولة الماضية على يد البايرن بنتيجة 2-1، ليستعيد نغمة الفوز في المرحلة الحالية، في ظل صراع قويّ مع دورتموند على المركز الرابع والأخير المؤهل إلى المسابقة القارية المرموقة.