السرعة «سلاح فعّال» في «دورينا» 44%!



عمرو عبيد (القاهرة)



يتنوع «تكتيك» الهجمات بين «السرعة» و«الإيقاع الهادئ»، واستغلال «الركلات الثابتة»، وكشفت إحصائيات «الجولة 15» عن ميل الفرق إلى استخدام السرعة، في ضرب دفاعات المنافسين، لتسجيل نسبة لافتة من أهدافها هذا الأسبوع.

وبين 24 هدفاً تم تسجيلها في «الجولة 15»، أحرزت الفرق 13 هدفاً بواسطة الهجمات الخاطفة السريعة، بنسبة 54.2% من الحصاد الإجمالي، وتساوى معدل تسجيل الأهداف عبر الهجمات المرتدة مع مثيله للهجوم المنظم السريع، صاحب العدد القليل من التمريرات، بواقع 6 أهداف لكل «تكتيك»، ومع إضافة تسجيل هدف واحد، عبر الضغط العالي واستخلاص الكرة والتحول الخاطف، خطفت «السرعة» الأنظار هذا الأسبوع.

وبالنظر إلى معدلات تسجيل الأهداف السريعة في النُسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، تُظهر الإحصاءات الفنية أن 44% من إجمالي أهداف الدوري تم تسجيلها بواسطة تلك الهجمات السريعة، بمختلف «تكتيكاتها»، حيث اهتزت الشباك 151 مرة عن طريقها، وانقسمت إلى 79 هدفاً تم تسجيلها عبر الهجوم المنظم السريع، مقابل 45 هدفاً من الهجمات المُرتدة العكسية، في حين أُحرز 27 هدفاً باستخدام نظام الضغط العالي المتقدم، ثم التحول الخاطف في الأمتار الأخيرة من المناطق الدفاعية للمنافسين.

وعلى صعيد الهجمات المُنظمة السريعة، يتصدر «الملك» قائمة أكثر الفرق استخداماً لهذا التكتيك والاستفادة منه، حيث سجّل 16 هدفاً عبر تلك الهجمات بأقل عدد من التمريرات، وهو ما يُمثّل نسبة 20.2% من إجمالي أهداف الفرق عبر ذلك الإيقاع السريع، يليه «الفرسان» صاحب الـ11 هدفاً، بنسبة 14%، ثم «العميد» الذي سجّل 7 أهداف بواسطة تلك الهجمات، مقابل 6 أهداف لـ«النسور»، و5 لكل من «الإمبراطور» و«الزعيم»، بينما جاء «الإعصار» في ذيل القائمة بتسجيل هدفين فقط عبرها، مقابل 3 أهداف لـ«العنابي».

وأما «المرتدات»، فكشفت عن أحد أسباب تفوق «الإمبراطور» وتصدره جدول الترتيب الحالي، في طريقه نحو استعادة اللقب الغائب منذ زمن طويل، حيث يملك «الفهود» أسلحة هجومية عديدة ومتنوعة، بينها سلاح الهجمات المرتدة الذي يتصدّر أيضاً قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف بواسطته، بإجمالي 7 أهداف، تُمثّل نسبة 15.5% من حصاد جميع الفرق، ويتساوى خلفه كل من «الراقي» و«النمور» بتسجيل 5 أهداف عبر المرتدات، ثم 4 أهداف لـ«البركان» ومثلها لـ«الإعصار»، كما تساوت 5 فرق في تسجيل 3 أهداف بواسطتها، بينها «الفرسان» و«الزعيم»، ولم يظهر «السماوي» في تلك القائمة.

ولأنه «تكتيك» ليس سهلاً، حيث يعتمد على قدرات بدنية وذهنية خاصة، وتمركز لا يقبل تهاوناً، وتعاون لا يُمكن التفريط فيه، وسُرعة تحول لحظية خاطفة لا تتعدى لحظات وأجزاء من الثانية، فإن عدد الأهداف المُسجلة مُباشرة عبر أسلوب الضغط العالي بلغ إجمالاً 27 هدفاً في «دورينا» حتى الآن، ولأنه «المُتصدر» القوي، جاء «الإمبراطور» أيضاً في مقدمة تلك القائمة، بتسجيله 6 أهداف، ليضيف قوة أخرى إلى أسلحته الهجومية، حيث يُجيد «الفهود» الضغط الشرس الذي يتسبب في أخطاء دفاعية، واستخلاص للكرة في مناطق متقدمة خطيرة، مما يُنتج الأهداف بسرعة كبيرة، ويُمثّل حصاد الوصل نسبة 22.2% من الإجمالي العام، حيث يأتي بعده «النسور» برصيد 5 أهداف، بنسبة 18.5%، كما أحرز «الزعيم» 3 أهداف مُباشرة عبر ذلك الأسلوب، بالتساوي مع «الفرسان» و«الراقي»، مقابل هدفين لـ«البركان» ومثلهما لـ«السماوي»، ويجب الإشارة إلى أن «الإعصار» و«الصقور» لم يُسجلا أي أهداف عبر الضغط العالي على الإطلاق.

