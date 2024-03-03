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الرياضة

«حشيم» بطل سباق «أدنوك» للمحامل الشراعية

«حشيم» بطل سباق «أدنوك» للمحامل الشراعية
3 مارس 2024 11:00


أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج المحمل «حشيم» لمالكه النوخذة، محمد مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق «أدنوك» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، «الجولة الثالثة» لهذه الفئة، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن برنامج السباقات التراثية والتقليدية في الموسم.
وجاء في المركز الثاني، «سلطان الخير» لمالكه عادل فاروق عبدالله طاهر الحمادي، وبقيادة النوخذة علي ناصر أحمد الحميري، وحل في المركز الثالث «أبوظبي» التابع لأكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي.
وذهب المركز الرابع إلى «بدران» لمالكه محمد طارق محمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة عبدالعزيز طارق محمد المرزوقي، وكان المركز الخامس من نصيب «زلزال» لمالكه النوخذة عبدالله مروان عبدالله المرزوقي.
وشارك في السباق 69 محملاً، وانطلق من جزيرة اللؤلؤ لمسافة 7 أميال بحرية، باتجاه خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عند كاسر الأمواج، على كورنيش العاصمة، حيث تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.
واتسم السباق بالحماس الكبير للبحارة الشباب الذين خاضوه بروح عالية من أجل الفوز، وإظهار قدراتهم الفنية، على أمل الانتقال للمشاركة في سباقات الفئات الأعلى.
توج الفائزين سالم الرميثي، المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي، رئيس قسم الرياضات التراثية بالنادي، وخليفة السويدي، رئيس قسم أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وأشاد سالم الرميثي، المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالمشاركة الكبيرة للمحامل في سباق «أدنوك»، والتي وصلت إلى 69 محملاً، مشيراً إلى أن هذا العدد من المحامل يمثل نقلة جديدة في سباقات المحامل الشراعية لهذه الفئة، بتزايد أعداد المشاركين.
وقال: الأجواء المثالية التي أحاطت بالسباق منحت البحارة فرصة لتقديم أفضل أداء، وظهر ذلك في السرعة التي تميز بها السباق، والمهارات العالية التي أظهرها النواخذة والبحارة في إدارة محاملهم، من أجل الوصول أولاً إلى خط النهاية، وهذا ما رسم لوحة تراثية تابعها الجمهور من على الشاطئ.
وأضاف: دعم القيادة الرشيدة للسباقات التراثية، يعزز جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي بشكل عام، والسباقات التراثية على وجه الخصوص، كما يسهم تعاون العديد من الجهات الكبرى في هذا الجانب، ومنها «أدنوك» في القيام بدورها المجتمعي، والذي تقدمه برعاية السباق.

الإمارات
أبوظبي
المحامل الشراعية
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