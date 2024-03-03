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الرياضة

جوران يقدم «الطبق البارد» إلى رادوي!

جوران يقدم «الطبق البارد» إلى رادوي!
3 مارس 2024 11:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

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طبّق جوران مدرب الوحدة، المثل الفرنسي «الثأر طبقٌ يُؤكَل بارداً»، مع ميريل مدرب الجزيرة، عندما تفوق عليه 3-2 في «الديربي»، ضمن «الجولة الـ15» من «دوري أدنوك للمحترفين».
والمعروف أن رادوي من تسبب في إقالة جوران مطلع الموسم الجاري من تدريب «العميد»، عندما قاد وقتها البطائح إلى الفوز على النصر 2-0، مما أدى إلى إنهاء مسيرة مدرب «الأزرق».
وجاء الدور هذه المرة على جوران في تحدٍ مختلف مع «العنابي»، ليقابل منافسه مع «فخر أبوظبي»، ويرد الاعتبار في توقيت صعب على رادوي، بالنظر إلى أنه تلقى الهزيمة الثانية على التوالي، في أول مباراتين له مع الجزيرة بالدوري.
واللافت في الانتصار، حقيقة التفوق الكبير للوحدة على الجزيرة في «الديربي»، بعدما حقق الفوز للمرة الخامسة على التوالي، في رقم غير معهود في «دوري المحترفين»، إلى جانب أن الوحدة من أطاح بالجزيرة من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» هذا الموسم.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الجزيرة
جوران
ميريل رادوي
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