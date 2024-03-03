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الرياضة

«لقب تاريخي» ينتظر الجزيرة والوصل في «دوري الطائرة»

«لقب تاريخي» ينتظر الجزيرة والوصل في «دوري الطائرة»
3 مارس 2024 10:55

 
معتصم عبدالله (دبي)

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ضرب الجزيرة والوصل «الغائبان» عن لقب «درع دوري الطائرة»، على مدار أكثر من عقدين، موعداً مع نهائي تاريخي يجمع «القطبين» على لقب الموسم الحالي، بعدما نجح «فخر أبوظبي»، في تخطي عقبة شباب الأهلي 3-2، فيما أقصى «الإمبراطور» مضيفه بني ياس «حامل اللقب»، بالفوز 3-0، في المباراتين الفاصلتين.
وفرضت نتائج إياب المرحلة التمهيدية للأدوار الإقصائية «البلاي أوف»، والتي شهدت فوز الجزيرة على شباب الأهلي، وتفوق الوصل أمام بني ياس 3-2، خوض مباراتين فاصلتين جمعت الأولى «الفرسان» و«فخر أبوظبي» على صالة سعيد بن مكتوم بالممزر، و«السماوي» و«الإمبراطور» في أبوظبي، لتحديد طرفي النهائي.
ونجح «فخر أبوظبي» في حصد فوز مثير على حساب مضيفه «الفرسان» 3-2، بنتائج الأشواط «25- 22، 17- 25، 25- 17، 14- 25، 15- 12»، ليحجز مقعده في النهائي، أملاً في التتويج الرابع، بعد مواسم 1980- 1981، 1981- 1982، 2001- 2002.
في المقابل، عاد «الإمبراطور» ببطاقة الصعود إلى النهائي، بفوزه على مضيفه بني ياس «حامل اللقب» 3-0، بنتائج الأشواط «25- 23، 31- 29، 25- 22»، في الطريق إلى استعادة ذاكرة التتويج بـ«الدرع»، منذ آخر لقب موسم 2000- 2001، علماً بأن الوصل يحتل صدارة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 12 بطولة.
ويلعب الجزيرة والوصل مباراتين في النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب 9 و16 مارس الجاري، لتحديد المركزين الأول والثاني، على أن يحسم اللقب حال التعادل، بفوز كل فريق بإقامة «مواجهة فاصلة».
وحسب اللوائح تقام مواجهة ذهاب النهائي بصالة «مبادلة دوم» بنادي الجزيرة «الفريق الأدنى في ترتيب المرحلة الأولى»، والإياب على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل «الفريق الأعلى في الترتيب في المرحلة الأولى»، فيما يلتقي شباب الأهلي وبني ياس في مواجهتي تحديد المركز الثالث.

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