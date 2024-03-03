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الرياضة

«الثنائيات».. 6 نجوم في «الجولة الـ15»

«الثنائيات».. 6 نجوم في «الجولة الـ15»
3 مارس 2024 12:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


احتفل 6 نجوم من لاعبي أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، بتسجيل «الثنائية» في مباريات «الجولة الـ15»، والتي شهدت الحصيلة الأعلى، منذ انطلاق الموسم، في 5 مباريات، أبزرها «ديربي العاصمة» بين الوحدة والجزيرة 3-2، والعين وحتا 5-3، واتحاد كلباء والبطائح 1-2، وخورفكان وشباب الأهلي 0-3.
وشهدت مواجهة «الزعيم» أمام ضيفه «الإعصار» 5-3، تسجيل «ثنائيتين»، الأولى بواسطة سلطان الشامسي لاعب العين، في الدقيقتين 43 و46، و«الثنائية» تعد الثانية في مشوار الشامسي في «دوري المحترفين»، بعد الأولى مع فريقه السابق بني ياس أمام عجمان 4-1 ضمن «الجولة 14» لموسم 2019-2020.
في المقابل سجل «البديل» تشيسوم تشارلز «ثنائية» لحتا في الدقيقتين 86 و90، وهما أول هدفين للمهاجم النيجيري في مباراته الثانية فقط مع «الإعصار» في الدوري.
وتكرر سيناريو مباراة العين وحتا، في مواجهة «الديربي» التي جمعت الوحدة بجاره الجزيرة 3-2 في ختام «الجولة 15»، والتي شهدت تسجيل «ثنائيتين» عن طريق البرازيلي آلان ماركيز قائد «العنابي» الذي افتتح سجله التهديفي مع الفريق في الدوري، بالهدف الأول في الدقيقة 41، قبل أن يضيف هدفيه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 69، ليهدي «أصحاب السعادة» نقاط الفوز على «فخر أبوظبي» الذي اكتفى بتسجيل هدفين عن طريق الكونغولي نيسكينز كيبانو في الدقيقتين 44 و62. 
وقاد الكاميروني أناتولي بيرترند مهاجم البطائح فريقه، إلى تحويل تأخره أمام مضيفه اتحاد كلباء، بهدف مهدي قائدي، في الدقيقة 38، إلى فوز 2-1 بفضل «الثنائية» التي سجلها في الدقيقتين 46 و63، وهي «الثنائية» الثانية في سجل أناتولي في «دوري المحترفين» على مدار موسمين، بعدما سبق له تسجيل هدفين في مباراة «الراقي» أمام ضيفه الجزيرة 2-4 ضمن «الجولة الـ11» للدوري في الموسم الماضي 2022- 2023.
ومهدت ثنائية «البديل» يوري سيسار الطريق أمام شباب الأهلي، للفوز على مضيفه خورفكان 3-0، وسجل سيسار هدفين على التوالي لـ«الفرسان» خلال أقل من ثلاث دقائق 74 و77، قبل أن يضيف «البديل» مؤنس دبور «الثالث» في الدقيقة 83.

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«ثنائيات» الجولة 
سلطان الشامسي «العين»
تشيسوم تشارلز «حتا»
أناتولي بيرترند «البطائح»
يوري سيسار «شباب الأهلي»
آلان ماركيز «الوحدة»
نيسكينز كيبانو «الجزيرة»

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الجزيرة
العين
حتا
البطائح
شباب الأهلي
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