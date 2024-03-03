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الرياضة

«الإعصار» و«الصقور» يتبادلان «الأرقام السلبية»

«الإعصار» و«الصقور» يتبادلان «الأرقام السلبية»
3 مارس 2024 12:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

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بقي فريقا حتا والإمارات في المركزين قبل الأخير والأخير على التوالي، في «دوري أدنوك للمحترفين»، بنهاية «الجولة الـ15»، بعدما تكبدا «الخسارة الـ11»، الأول أمام العين 3-5، والثاني أمام عجمان 0-2، ويتجمد رصيدهما عند 5 نقاط.
وتبادل «الإعصار» و«الصقور» الأرقام السلبية في الدوري، حيث يعد الأخير صاحب أضعف دفاع، باستقبال شباكه 37 هدفاً، مقابل 33 هدفاً على حتا، فيما اكتفى «الإعصار» بتسجيل 12 هدفاً ليكون أضعف هجوم، يليه «الصقور» برصيد 14 هدفاً ثاني أضعف هجوم.
ويتبادل الفريقان المركزين الأخيرين في الترتيب، منذ نهاية الجولة الثامنة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين على تجنب الهبوط، اتحاد كلباء صاحب المركز الثاني عشر، برصيد 13 نقطة.
وعاد حتا والإمارات إلى «دوري المحترفين» في الموسم الحالي، بعدما تصدر الفريقان على التوالي ترتيب دوري الدرجة الأولى، في الموسم الماضي 2022- 2023، برصيد 75 نقطة للإعصار «بطل الأولى»، مقابل 71 نقطة لـ«الصقور» وصيف الترتيب.

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