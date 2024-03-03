«البركان» يعرف «الشباك النظيفة» بعد 16 مباراة

رضا سليم (دبي)

بدأ دفاع فريق عجمان يستعيد عافيته ويتخلص من لقب الدفاع الأضعف الذي يطارده من بداية الموسم، بعدما نجح في الفوز على الإمارات 2-0 في الجولة الخامسة عشرة للدوري وحافظ على شباكه خالية من الأهداف للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما اهتزت شباكه بـ31 هدفاً من بداية الموسم حتى الآن، وكانت المشاكل الدفاعية وراء الأهداف الكثيرة في مرمى «البرتقالي».

ولم يحافظ «البركان» على شباكه منذ الجولة الـ23 في الموسم الماضي، عندما فاز على اتحاد كلباء 2-0، أي أنه يعود للشباك النظيفة بعد 16 مباراة، إلا أن وضعية الفريق أقل من الموسم الماضي، حيث حافظ الفريق على شباكه خالية من الأهداف في 7 مباريات، مقابل مباراة واحدة حتى الآن، وإن كانت الفرصة لا تزال سانحة أمام اللاعبين في المباريات المتبقية من الدور الثاني.

ويعود السر في الحفاظ على الشباك في تألق الحارس علي الحوسني، بجانب حالة الانضباط الدفاعية وقيادة الصربي ميلوش، الذي يقود بأدوار دفاعية وهجومية كما يضبط الإيقاع الخلفي من خلال التفاهم مع لاعبي الدفاع، كما غابت الإصابات عن اللاعبين وهو ما ساعد المدرب إيسايلا لتثبيت التشكيلة دون تغيير وهي كانت المشكلة الأساسية في بداية الموسم.

ولم تكن مكاسب «البرتقالي» في عدم اهتزاز شباكه فقط، بل أيضاً سجل هدفين ورفع رصيده إلى 20 هدفاً، وابتعد عن قائمة الهجوم الأضعف، الذي يتصدره حتا برصيد 12 هدفاً، ثم الإمارات 14 هدفاً وبني ياس 17 هدفاً والبطائح 19 هدفاً ثم عجمان.