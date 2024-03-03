رأسية أناتولي تُرسخ تفوق «الراقي» على «النمور»

علي معالي (دبي)

منح الكرواتي جوران توميتش مدرب فريق البطائح الثقة الكبيرة للمهاجم الكاميروني أناتولي أبانج، ليعود متألقاً من جديد في هجوم «الراقي»، حيث استطاع أن يقود فريقه بمنتهى البراعة إلى انتصار مهم، وفي توقيت أهم، رفع رصيد البطائح إلى النقطة الـ19، ليدخل في مقدمة فرق دوري أدنوك للمحترفين، وهذا الانتصار أكد علو «كعب» البطائح على «النمور» في الدوري، بالفوز في مباراتين من أصل 4 مواجهات، والتعادل في اثنتين أيضاً، ليؤكد «الراقي» أنه لا يعرف الخسارة أمام اتحاد كلباء.

ونجح أناتولي أبانج في أن يكون اللاعب الأول الذي يسجل هدفاً برأسه لفريقه هذا الموسم بالمحترفين، وكان ذلك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، كما أكد اللاعب براعته عندما تسبب في خلل كبير بدفاعات «النمور»، مستغلاً خطأً في الدقيقة 63 ليسجل هدفه العاشر في موسمين بالمحترفين، 6 في الموسم الماضي، و4 حتى الآن مع نهاية الجولة الـ15.

وهناك خبرات متراكمة كبيرة ومتنوعة لهذا المهاجم الكاميروني صاحب الـ27 عاماً، والذي خاض تجارب احترافية مختلفة في أميركا ورومانيا وفنلندا والدنمارك ومولدوفيا والصين وأذربيجان، لتجعله يقود فريقه الحالي بنجاح نحو منطقة الأمان.