غنتوت إلى نهائي «دولية البولو»

رضا سليم (دبي)

تأهل فريق غنتوت إلى المباراة النهائية للبطولة الدولية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، بمشاركة 4 فرق، وجاء التأهل، بعدما حقق الفريق الفوز الثاني على التوالي على حساب فريق الإمارات بفارق هدف 10-9، ليتصدر ترتيب الدور الأول قبل الجولة الأخيرة، التي ستقام يوم الأربعاء، فيما نجح فريق أبوظبي في الفوز على الحبتور 12-8.

وتحدد الجولة الثالثة والأخيرة، الفريق الثاني، الذي سيتأهل للمباراة النهائية في المواجهة، التي تجمع بين الإمارات وأبوظبي ولكل منهما فوز واحد، ويلتقي الفريق الفائز مع غنتوت يوم السبت المقبل، بينما فقد الحبتور فرصته في المنافسة، قبل أن يواجه غنتوت في الجولة الأخيرة، بعدما خسر أمام الإمارات وأبوظبي.

وكان ماركوس أريا «كلمة السر» في فوز غنتوت على الإمارات في مباراة لم تحسم إلا في الدقائق الأخيرة، حيث سجل ماركوس 8 أهداف من أصل 10 أهداف لفريقه، وتقدم غنتوت 3-1 و5-2 في الشوطين الأول والثاني، وتغيرت النتيجة إلى 7-5 في الشوط الثالث، في ظل محاولة الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم تعديل النتيجة، ونجح في التعادل 8-8 في الشوط الرابع، وسجل الإمارات هدفاً في الشوط الخامس، إلا أن غنتوت بقيادة ناصر الشامسي رد بهدفين، ويحسم المواجهة بفارق هدف 10-9.

من ناحية أخرى، بدأت إدارة النادي الترتيب للحفل الختامي، والذي يمثل نهاية موسم البولو في غنتوت، ورصدت 200 ألف درهم جوائز للبطولة، حيث يحصل الأول على 100 ألف والثاني على 80 ألفاً، و10 آلاف جائزة أفضل لاعب مواطن و10 آلاف جائزة أفضل لاعب محترف.