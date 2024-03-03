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الرياضة

فجر تقهر «قصر الأطراف» بـ«حلم الوالدين»

فجر تقهر «قصر الأطراف» بـ«حلم الوالدين»
3 مارس 2024 14:05

دبي (الاتحاد)

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يبدأ بطلنا البارالمبي محمد خميس مشواره يوم الاثنين، في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم، عندما يعود إلى منافسات وزن 88 كجم، منذ آخر مشاركة له، في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».
وشهد اليوم الثالث للبطولة، تألقاً لافتاً للصين وإيران، حيث حصد الإيراني أحمد أمين زادة ذهبية أفضل رفعة وزن 107 كجم، وتبعه الأوكراني أنتون كريوكوف، والعراقي فارس العجيلي.
وفاز الصيني يوجياو تان بذهبية أفضل رفعة وزن 67 كجم، وتبعه البرازيلي ماريادي كوستادي ماسترو، وياهسوان لن من الصين تايبيه.
وكرر منتخب إيران «مشهد الذهب»، بحصول محسن بختيار على المركز الأول، في أفضل رفعة وزن 59 كجم، وتبعه البرازيلي جواو فرانكا جونيور، والجزائري أيمن خوجة.
ونالت الصينية جيانجن كيو ذهبية أفضل رفعة وزن 61 كجم، وتبعتها المغربية نجاة الكرعة والبريطانية بيكا بيرفورد.
من ناحية أخرى، تظهر السعودية فجر عبدالله السمري «16 عاماً» للمرة الأولى، في بطولات فزاع، من أجل التجهيز للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «طشقند 2025»، وهي مستقبل لمشروع بطلة بارالمبية.
وتحدت اللاعبة «قصر الأطراف» بالثقة الكاملة في نفسها، من أجل تحقيق حلم والديها اللذين حرصا على الحضور معها إلى دبي، لتشجيعها حتى نالت ذهبيتي أفضل رفعة والمجموع العام في وزن 50 كجم في «خطوة أولى» نحو «الحلم الكبير».
وتسعى فجر بهمتها العالية لبلوغ هدف اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ووالدها ووالدتها، رافعة شعار «قوة الإرادة تهزم المستحيل».

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بطولة فزاع لألعاب القوة لأصحاب الهمم
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