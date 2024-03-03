الصحافة الإسبانية تتحدث عن «فضيحة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

شهد ملعب «الميستايا» معقل فالينسيا «فوضى كبيرة» في نهاية مباراة الفريق أمام ريال مدريد في الجولة 27 للدوري الإسباني، وبلغت الإثارة ذروتها عندما أطلق جيل مانزانو حكم المباراة صافرته قبل ثوان قليلة من تسجيل النجم الإنجليزي جود بلينجهام هدف فوز الريال 3-2، بعد أن كان الفريقان متعادلين 2-2 حتى الوقت بدل الضائع للمباراة.

واحتج لاعبو الريال بشدة على إلغاء الهدف، لأن أحداً منهم لم يسمع صافرة الحكم، بسبب هتافات الجماهير العالية في مدرجات «الميستايا»، التي كانت ممتلئة عن آخرها، والتف اللاعبون حول الحكم في محاولة لإقناعه باحتساب الهدف، واحتك به البعض منهم، فاضطر إلى أن يُخرج بطاقة حمراء لبلينجهام وسط احتجاجات لاعبي الريال.

وخرجت الصحافة الإسبانية كلها بعنوان عريض: «فضيحة في الميستايا»، ونددت «ماركا» بقرار الحكم بإنهاء المباراة قبل ثوان قليلة من تسجيل هدف بيليجهام، وتحدثت عن «خطأ غريب لا يصدق» وغير مسموع في إشارة إلى صافرة الحكم لم يسمعها أحد بسبب دوي الجماهير في المدرجات.

وكتبت «آس»: تقول «فضيحة الليجا»، وتحدثت في عددها الصادر اليوم عن «السخط والغضب العارم الذي انتاب لاعبي الريال، واصفة ما فعله الحكم بأنه خطأ فادح وفاضح.

وحتى الصحافة الكتالونية لم تصمت على ما حدث في «الميستايا»، وتحدثت «سبورت» عن «بلبلة كبيرة» في هذا الملعب الشهير بصعوبته الشديدة على الضيوف، وتساءلت عن العقوبة التي يحصل عليها بيلينجهام، بعد أن أشهر له الحكم البطاقة الحمراء، وكم عدد المباريات التي يغيبها مجدداً، بعد أن غاب من قبل بسبب الإصابة.

أما «موندو ديبورتيفو»، فتحدثت عن الإثارة الكبيرة التي يشهدها الدوري الإسباني، والفرصة الذهبية التي جاءت لبرشلونة لتقليص الفارق مع الريال إلى 5 نقاط في حالة فوز البارسا اليوم على أتليتك بلباو في نفس الجولة 27.

أما الصحافة المحلية الموالية لفالينسيا، فقد اختلفت اللهجة فيها تماماً عن الصحافة المدريدية والكتالونية، إذ أشادت صحيفة «سبورديبورت» بشجاعة الحكم في قراره بإنهاء المباراة، بعد أن أضاف 9 دقائق وقت بدل الضائع، رغم أن المعلن كان 7 دقائق فقط، كما اهتمت بالإشارة إلى حالة اللاعب موكتار دياكابي لاعب الفريق، الذي أصيب إصابة خطيرة نتيجة احتكاك قوي مع الفرنسي أوريليان تشواميني قلب دفاع الريال.