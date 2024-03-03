ورشة «الفيفا» لتطوير المواهب تبدأ في دبي

دبي (الاتحاد)



بدأت في دبي ورشة عمل «الفيفا» لتطوير المواهب، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، وتستهدف الورشة مراكز التدريب والعاملين فيها، لغرض صقل مواهب لاعبي الفئات السنية والرياضة المدرسية.

يدير الورشة خبراء معتمدون من الاتحاد الدولي، ومن أبرز المحاور التي تناقشها الورشة الحالية، عملية تنسيق العمل بين مراكز التدريب والرياضات المدرسية، إضافة إلى ورشة تنشيطية لمدربي المراحل السنية، يشارك فيها 50 مدرباً من فئات مختلفة، كما تستعرض إحدى الأكاديميات الخاصة في الدولة النظام الهرمي لتطوير المواهب في كرة القدم.

ويقوم فريق عمل «الفيفا» بمشاهدة مباريات محلية عدة، مثل نهائيات بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، ومباريات متفرقة في دوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثالثة، فضلاً عن زيارات أخرى للاطلاع على آخر تطورات المنشآت الرياضية في الدولة.