«أر دي راجان» يسجل «المعدل الأعلى» في «الشارقة للجواد العربي»



الشارقة (الاتحاد)



شهدت منافسات اليوم الثالث لمهرجان الشارقة الدولي الخامس والعشرين للجواد العربي، منافسات مثيرة وشيقة خلال الأشواط التأهيلية، وبرز بصورة لافتة المهر «أر دي راجان» للمالكة نايلة حايك «سويسرا» مسجلاً أعلى معدل، وينظم المهرجان نادي الشارقة للفروسية والسباق، بمشاركة 414 جواداً من أنقى السلالات العربية تمثل 10 دول.

وجاء تألق «أر دي راجان» في ختام المنافسات، عندما أحرز المركز الأول لفئة الأمهار عمر 3 سنوات «ب»، وحقق 92.30 نقطة، وتبعه «أي أس وادي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي برصيد 91.70 نقطة، و«دي خي» لمصطفى رجب «السعودية» ب 91.50 نقطة.

وافتتح المهر «رشيق البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، الفعاليات، بفوزه بالشوط الأول المخصص للأمهار عمر سنة «ج»، وسجل 91.60 نقطة، وتبعه «غالي الباهية» ليوسف الرشيد «90.90 نقطة»، و«ع ج عجايب» لمربط إمارا «90.60 نقطة».

وتصدر «أتش أيه أكسترا» لنايلة حايك، فئة الأمهار عمر سنتين «أ» وله 91.80 نقطة، وتبعه «ريال الريماس» لمربط الشبلي «91.70 نقطة»، و«دي فاهر» لمربط دبي «91.30 نقطة».

وأحرز «ساهي الباهية» لسلطان الشامسي، المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنتين القسم «ب»، وسجل 91.40 نقطة، وتبعه «ع ج رازي» لمربط إمارا «91.00 نقطة»، و«أي أس جميل» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي «90.80 نقطة».

وذهبت صدارة القسم «أ» لفئة الأمهار عمر 3 سنوات، إلى «راسان الزبير» لفهد الشمري «91.40 نقطة»، وتبعه «داني الزبير» لجميلة محمد الرشيد «90.80 نقطة»، و«غيث الريماس» لعويس سالم الدرعي «90.70 نقطة».