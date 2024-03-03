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الرياضة

اتحاد الكرة يُشارك في «عمومية غرب آسيا»

اتحاد الكرة يُشارك في «عمومية غرب آسيا»
3 مارس 2024 15:50

دبي (الاتحاد)
شارك اتحاد الكرة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاتحاد غرب آسيا، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث مثل اتحاد الكرة، كل من هشام محمد الزرعوني عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، أهمها انتخاب الهيئات القضائية لاتحاد غرب آسيا «لجنة الانضباط والأخلاق ولجنة الاستئناف»، وكذلك انتخاب لجنة انتخابية تتولى العملية الانتخابية التكميلية في اجتماع الجمعية العمومية العادي المقرر في شهر مايو المقبل.

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محمد بن هزام الظاهري
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