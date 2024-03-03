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الرياضة

«تحكيم إماراتي» لمباراة تشونبوك وأولسان في «أبطال آسيا»

«تحكيم إماراتي» لمباراة تشونبوك وأولسان في «أبطال آسيا»
3 مارس 2024 16:50

دبي (الاتحاد)
يُدير طاقم حكام إماراتي دولي بقيادة عادل النقبي مباراة تشونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي، التي ستُقام يوم بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد جيونجي في كوريا الجنوبية، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.
ويضم طاقمنا الدولي كلًا من، محمد أحمد يوسف (المساعد الأول) وحسن المهري (المساعد الثاني) وسلطان محمد صالح (الحكم الرابع) وعمر آل علي (حكم الفيديو) ومحمد عبيد خادم (مساعد حكم الفيديو).
وكان الحكمان الدوليان عادل النقبي، وعمر آل علي قد اختتما مؤخراً مشاركتهما في سيمنار الفيفا، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الماضي، بمشاركة 31 حكماً من اتحادات آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، وذلك في إطار جهود لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لتحضير الحكام الدوليين للبطولات القادمة التي يُنظمها الفيفا، ومنها بطولة كأس العالم للأندية 2025، ومونديال 2026.

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