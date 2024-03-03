منتدى «تطوير الدوري» يناقش أهم محاور «الكرة العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم رابطة المحترفين، النسخة الثالثة من «منتدى تطوير الدوري الإماراتي»، على مدار يومين، في فندق رافلز بدبي، ويتم فيه استعراض أبرز وأحدث الاستراتيجيات الفنية والتجارية والإدارية والاستدامة في تطوير كرة القدم، بمشاركة نخبة من المتحدثين من أهم وأكبر المنظمات الرياضية، وفي مقدمتها الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم.

يأتي تنظيم رابطة المحترفين لهذا الحدث، ضمن مبادراتها النابعة من الخطة الإستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تطوير دوري المحترفين الإماراتي، عبر الاطلاع ومناقشة أهم التجارب العالمية في هذا المجال، والسعي لبناء الخطط المستقبلية وفق أسس واضحة، لمواكبة رحلة الصعود نحو التميز والابتكار في العمل المؤسسي الرياضي.

ومن أهم محاور الجلسات سيكون التفاعل مع الجماهير في العصر الرقمي، والاستدامة البيئية في الكرة الإماراتية والعالمية، ودور المدير الرياضي، والابتكارات في تصميم الملاعب وأعمال التجديد والتطوير، وأهم الاتجاهات في كرة القدم في الوقت الحالي، وتطبيق الأداء العالي في تطوير اللاعبين.

وستقوم الرابطة بإصدار البرنامج الكامل للجلسات والمتحدثين فيها من أصحاب الخبرات الطويلة في هذه المجالات الرياضية، الذين سيقدمون أحدث ما يتم تطبيقه في الوقت الحالي على صعيد كرة القدم العالمية من تجارب ومشاريع ومبادرات.