جريزمان يُزعج سيميوني!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يفتقد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني، بشدة إلى نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان صانع الألعاب والهداف، بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ 20 فبراير الماضي، والتي لحقت به في الثواني الأخيرة من مباراة الفريق أمام إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب دورالـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الإنتر1-0.

ويتعامل سيميوني بحذر شديد، فيما يتعلق بعودة النجم الفرنسي إذ يساوره القلق الشديد على من يصفه دائماً بأنه أهم لاعب في الفريق، ويرتبط معه بصداقة قوية، ولهذا يرفض التعجل في الدفع به في المباريات قبل اكتمال شفائه، حيث تشير التقديرات الأولية للجهاز الطبي للفريق إلى أن جريزمان يحتاج إلى ما لايقل عن 15 يوماً أخرى حتى يتعافى تماماً من الإصابة، ويعود إلى مستواه العالي، وبالتالي لن يتمكن من المشاركة في مباراة قادش في الدوري الإسباني 9 مارس الجاري، ولا مباراة العودة في دور الـ16 للأبطال، يوم 13مارس، وهى المباراة المهمة التي تحسم تأهل فريقه إلى دور الثمانية للبطولة، وفرصة سيميوني كبيرة لتحقيق ذلك، خاصة أنها تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الإتليتي.

وذكرت صحيفة «دياريو آس» إن مباراة الإنتر هي الشغل الشاغل لسيميوني حالياً، ولهذا كان يأمل في لحاق جريزمان بها، ولكن كيف، وهو لم يشارك في أي من التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق، والنتيجة المنطقية أن سيميوني لن يجازف بإشراكه في مباراة قادش القادمة في الليجا، والتي تعتبر «البروفة الأخيرة» قبل مباراة الإنتر.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري الإسباني «الليجا» بعد أندية ريال مدريد وجيرونا وبرشلونة على التوالي، ومُني مؤخراً بهزيمة ثقيلة 0-3 من أتليتك بلباو، ويسعى للتعويض خلال المرحلة المقبلة، حتى يضمن مكاناً في دوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.