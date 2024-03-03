قرعة ربع نهائي كأس رئيس الدولة السبت



دبي (الاتحاد)



تُجرى قرعة ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في الساعة السابعة مساء السبت المقبل، بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، بحضور مسؤولي الاتحاد، وممثلي الأندية الثمانية.

ويُشارك في ربع النهائي 8 فرق تأهلت الى 16، وهي اتحاد كلباء، الجزيرة، الشارقة، العين، النصر، الوصل، شباب الأهلي وعجمان، وتُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

وحسب الآلية المعتمدة، يتم إجراء قرعة لتوزيع الأرقام إلكترونياً من واحد إلى ثمانية «1-8» على جدول المباريات، فيما يتم إجراء قرعة لتوزيع الأندية على جدول المباريات عن طريق سحب الأرقام أولاً، ويليها سحب اسم الفريق، ويتم تكرار طريقة السحب والتسكين لباقي الفرق والأرقام حتى اكتمالها، وتقام مباريات هذا الدور 2 و3 أبريل المقبل، على ملاعب محايدة.

وفي نصف النهائي، تجمع المباراة الأولى، الفائز من المباراة رقم «9»، مع الفائز من المباراة رقم «10»، فيما تجمع الثانية الفائز من المباراة رقم «11»، مع الفائز من المباراة رقم «12»، وتقام المباراتان على ملاعب محايدة، يقررها اتحاد الكرة، ويلتقي المتأهلان من «نصف النهائي» في النهائي على استاد هزاع بن زايد.