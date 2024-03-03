الإثنين 4 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قرعة ربع نهائي كأس رئيس الدولة السبت

قرعة ربع نهائي كأس رئيس الدولة السبت
3 مارس 2024 17:46

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الصين تحصد 3 ميداليات في «دولية فزاع»
«فرسان الإمارات» يحتكرون المراكز المتقدمة في «دولية قفز الحواجز»


تُجرى قرعة ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في الساعة السابعة مساء السبت المقبل، بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، بحضور مسؤولي الاتحاد، وممثلي الأندية الثمانية.
ويُشارك في ربع النهائي 8 فرق تأهلت الى 16، وهي اتحاد كلباء، الجزيرة، الشارقة، العين، النصر، الوصل، شباب الأهلي وعجمان، وتُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
وحسب الآلية المعتمدة، يتم إجراء قرعة لتوزيع الأرقام إلكترونياً من واحد إلى ثمانية «1-8» على جدول المباريات، فيما يتم إجراء قرعة لتوزيع الأندية على جدول المباريات عن طريق سحب الأرقام أولاً، ويليها سحب اسم الفريق، ويتم تكرار طريقة السحب والتسكين لباقي الفرق والأرقام حتى اكتمالها، وتقام مباريات هذا الدور 2 و3 أبريل المقبل، على ملاعب محايدة.
وفي نصف النهائي، تجمع المباراة الأولى، الفائز من المباراة رقم «9»، مع الفائز من المباراة رقم «10»، فيما تجمع الثانية الفائز من المباراة رقم «11»، مع الفائز من المباراة رقم «12»، وتقام المباراتان على ملاعب محايدة، يقررها اتحاد الكرة، ويلتقي المتأهلان من «نصف النهائي» في النهائي على استاد هزاع بن زايد.

الإمارات
كأس صاحب السمو رئيس الدولة
العين
الجزيرة
الوصل
اتحاد كلباء
الشارقة
النصر
شباب الأهلي
عجمان
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 10:26
الصين تحصد 3 ميداليات في «دولية فزاع»
الصين تحصد 3 ميداليات في «دولية فزاع»
اليوم 13:00
«فرسان الإمارات» يحتكرون المراكز المتقدمة في «دولية قفز الحواجز»
الرياضة
«فرسان الإمارات» يحتكرون المراكز المتقدمة في «دولية قفز الحواجز»
اليوم 12:51
23 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في «كأس الإمارات»
الرياضة
23 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في «كأس الإمارات»
اليوم 12:30
«الأبيض الأولمبي» يجدد الموعد مع «الفراعنة» في «غرب آسيا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يجدد الموعد مع «الفراعنة» في «غرب آسيا»
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©