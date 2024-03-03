زايد الكثيري يعتلي منصة التتويج في «أبوظبي إكستريم»

النياريو كامبوريو (الاتحاد)



بحضور صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى البرازيل، وفابريسيو أوليفيرا، عمدة مدينة بالنياريو كامبوريو؛ اختتمت «النسخة الثالثة» من بطولة «أبوظبي إكستريم» فعالياتها بنجاح في مركز إكسبو سنترو بمدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، وقدمت لعشاق الرياضات القتالية تجربة رياضية تخطت توقعاتهم، وشهدت نزالات حماسية وعروضاً مشوقة قدمها نخبة من أقوى رياضيي الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة في العالم.

وأسهمت هذه النسخة من البطولة، التي تقام للمرة الأولى خارج العاصمة الإماراتية أبوظبي، في منح الجمهور البرازيلي فرصة الاستمتاع بنزالاتها الفريدة التي تقام وفق قوانين وقواعد مبتكرة، وتأتي في إطار أسبوع النزال الذي تنظمه أبوظبي في البرازيل، استناداً إلى خبرتها الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية عالمية المستوى.

وقال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية: «تحقق أبوظبي إكستريم النجاح تلو الآخر منذ إطلاقها، حيث نختتم النسخة الثالثة التي تم تنظيمها وفق أعلى المعايير العالمية، ونجحنا في تجاوز جميع التحديات التي واجهتنا بصفتها أول نسخة تنطلق خارج أبوظبي، ما يعكس تميزنا في مواصلة إبهار المجتمع الرياضي العالمي، وإبراز قدرتنا على تقديم فعاليات استثنائية داخل الإمارات وخارجها، ويأتي هذا النجاح بفضل التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز انتشار رياضة الجو جيتسو وتطويرها، ونعتزم استكمال المسيرة وتنظيم مزيد من النسخ الناجحة».

وتألق البطل الإماراتي زايد الكثيري، في إطار البطاقة التمهيدية للبطولة، وتمكن من انتزاع فوز ساحق على خصمه البرازيلي أوزييل سانتوس، بعد مباراة قوية، أظهر خلالها مستويات مذهلة من العزيمة والمهارة.

وفرض الكثيري سيطرته على كامل مجريات النزال، مستنداً إلى أسلوبه الفني وخبرته الكبيرة، فضلاً عن مهارته في استخدام القفص لمصلحته، ما زاد من صعوبة المهمة أمام خصمه، لينتهي النزال بانتصار الكثيري، وتتويجه بطلاً على منصة «أبوظبي إكستريم» في قلب البرازيل.

وشهدت الفعالية الرئيسية لنزالات الجو جيتسو فئة الوزن المتوسط، فوزاً مستحقاً للبرازيلي جانسن جوميز على البرتغالي برونو ليما بقرار الحكام، بعد مباراة شيقة قدم خلالها الخصمان عرضاً رائعاً شكل الختام الأمثل لفعاليات البطولة، وافتتح جوميز النزال بإسقاط خصمه، وأظهر براعة كبيرة في استخدام القفص، وتنفيذ محاولات عدة لإخضاعه على مدار جولات المباراة الخمس.



وقال جوميز: «تدربت بقوة استعداداً لهذا النزال، برفقة تياجو سانتوس في دبي، والذي ساعدني على تعلم كيفية الاستفادة من القفص والاعتياد عليه، ونجحت في التغلب على برونو ليما، وفرض سيطرتي على النزال».

وتألقت البرازيلية بياتريس مسكيتا في الفعالية الرئيسية لنزالات الجرابلينج، فئة وزن الريشة، وأثبتت جدارتها بإحراز فوز ساحق وسريع، وأخضعت منافستها جينفر مايا في الدقيقة الثانية من الجولة الأولى بحركة الخنق الخلفي.

وقالت مسكيتا عقب الفوز: «أحببت تجربة خوض النزال في القفص، وأتطلع إلى العودة والمشاركة في النسخ المقبلة من البطولة، وأنا على أتم الاستعداد لمواجهة أقوى رياضيي الفنون القتالية المختلطة والجرابلينج».

وسجلت الفعالية الرئيسية للنزالات المشتركة للجو جيتسو فئة الوزن الثقيل الخفيف انتصار رايرون جرايسي على خصمه فيليبي أندرو، حيث دخل جرايسي القفص، مستنداً إلى إرث عائلته العريق في الجو جيتسو، واقتنص فوزاً مستحقاً على أندرو، وأخضعه في الجولة الرابعة.

وقدمت الفعالية الرئيسية للنزالات المشتركة للجرابلينج فئة الوزن الثقيل لجمهور البطولة عرضاً خيالياً للياقة والقوة البدنية قدمه هنريكي سيكوني وروبيرتو سايبورج، واللذين أظهرا حماساً منقطع النظير في قفص النزال، ورغم قوة سايبورج، وتنفيذه بعض القبضات المحكمة إلا أن سيكوني نجح في التخلص منها، وفاز في اللقاء بقرار منقسم من الحكام.

وفي نزالات البطاقة الرئيسية، شهد لقاء البرازيلي جوتمبرج بيريرا، ومواطنه بيدرو لوكاس التعادل الأول في تاريخ البطولة، الجو جيتسو فئة الوزن الثقيل؛ وفاز البرازيلي جوناتاس جرايسي على الأسترالي ليفي جونز ليري، الجرابلينج فئة وزن الولتر؛ والبرازيلية جوليا ألفيس على مواطنتها آنا شميت، الجو جيتسو فئة وزن البانتام؛ والبرازيلي فابريسيو أندري على مواطنه روان ألفارينجا، الجرابلينج فئة الوزن الخفيف؛ والبرازيلي صموئيل ناجاي على البرازيلي إسرائيل ألميدا، الجو جيتسو فئة الوزن الخفيف.

وفي نزالات البطاقة التمهيدية، فاز البرازيلي بيدرو أليكس «بومبوم» على الأميركي دانيال «بيج دان» ماناسويو، الجرابلينج فئة الوزن الثقيل؛ وفاز البرازيلي لوكاس بروتاسيو على مواطنه بيدرو مايا، الجو جيتسو فئة وزن الولتر؛ والبرازيلي جواو زيفرينو على الأرجنتيني برونو أنطونيتا، الجرابلينج فئة الوزن المتوسط؛ والكزخستاني سيلخان بولاتبيك على البرازيلي فرناندو سانتوس، الجرابلنيج فئة وزن الولتر.