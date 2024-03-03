إلغاء مباراة الزمالك وسوار

القاهرة (د ب أ)



أعلن نادي الزمالك المصري، تلقيه إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» يفيد بإلغاء مباراة الفريق مع سوار الغيني التي كان مقرراً لها مساء اليوم، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وذكر الزمالك نبأ إلغاء المباراة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم «الأحد»، مشيراً إلى أن «الكاف» سيتخذ قراره النهائي بشأن المباراة خلال الأيام القادمة.

يذكر أن سوار الغيني لم يتمكن من الوصول إلى القاهرة، بعد حدوث أزمة في الطيران.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك وأبو سليم الليبي تأهلا فعلياً عن المجموعة إلى دور الــ8 لبطولة كأس الكونفدرالية.