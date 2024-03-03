دبا يُلحق الخسارة الأولى بالعروبة في «الهواة»



معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



ألحق دبا الخسارة الأولى بالعروبة متصدر «دوري الدرجة الأولى» 1-0، في «ديربي الفجيرة»، على ملعب «النواخذة»، في انطلاق «الجولة 23»، والتي شهدت تعادل الظفرة مع مصفوت 2-2، والفجيرة وجلف أف سي 1-1، والرمس وجلف يوناتيد 0-0، فيما تغلب مسافي على الجزيرة الحمراء 4-1.

وتستكمل الجولة يوم الاثنين بمباريات دبا الحصن والحمرية، الذيد والتعاون، سيتي ويونايتد، فيما يغيب العربي «السابع» برصيد 32 نقطة بداعي الراحة.

ويدين «النواخذة» في انتصاره الثمين على العروبة لمهاجمه البرازيلي جابريل كوتو، والذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 47، ليمنح فريقه ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما بقى العروبة الذي تكبد الخسارة الأولى، بعد 20 مباراة في الصدارة وله 52 نقطة.

وصعد مسافي إلى المركز الرابع «مؤقتاً» وله 36 نقطة، بفوزه على ضيفه الجزيرة الحمراء 4-1، وسجل لمسافي محمد الرئيسي في الدقيقة 12، و«البديل» إيمانويل سونوبي «هدفين» في الدقيقتين 59 و93، وأديبا جيمس في الدقيقة 66، فيما أحرز جيلدو هنريكي هدف الجزيرة الحمراء في الدقيقة 28، ليبقى فريقه بـ 27 نقطة، ويتراجع إلى المركز العاشر.

واكتفى الظفرة «المتراجع» إلى المركز الخامس بـ «نقطة» من تعادله أمام مضيفه مصفوت 2-2، وسجل فيكتور هنريقو في الدقيقة 55، وبيدرو بافلوف في الدقيقة 97 لـ «الفارس»، فيما أحرز المغربي محمد فكري «ثنائية» مصفوت في الدقيقتين 57 و69، ورفع الظفرة رصيده إلى 34 نقطة، مقابل 20 نقطة لمصفوت الرابع عشر.