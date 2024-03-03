اليوناني جريفاس بطل «دولية» الشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

حقق الأستاذ الدولي الكبير، اليوناني أفستراتيوس جريفاس لقب البطولة الدولية للشطرنج، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على مدار يومين بمنطقة ممشى زوايا ووك بالشارقة، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، وجاءت صدارة جريفاس برصيد 8 نقاط من 9 جولات، وحل الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي أليكسي بارسوف ثانياً برصيد 7.5 نقطة، والهندي فيهان دومير بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، وحلّ الدولي الفلبيني كريستيان إسبايوس بالمركز الرابع، وفي الخامس سالم عبدالرحيم لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والسادس الفلبيني روكي بابلان، والسابع عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج.

وتصدر الهندي سيفا كوماران قمة المجموعة الثانية، وحل خليفة سعيد الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ثانياً، وجاء الهندي آرجون سابي كومار ثالثاً، فيما حلّ السوري ساري شفيق بالمركز الرابع.

حضر الختام وتوزيع الجوائز وهيب جعفر الزرعوني، الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعلياء عبيد الطنيجي وعدد من الشخصيات.