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الرياضة

بيرادي يبكي «الحلم الضائع»!

بيرادي يبكي «الحلم الضائع»!
3 مارس 2024 20:49

 
روما (د ب أ)

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غادر المهاجم الإيطالي الدولي دومينيكو بيرادي ملعب مباراة فريقه ساسولو أمام مضيفه فيرونا، وهو يبكي بعد الاشتباه في إصابته بتمزق في وتر أخيل، مما قد يبعده عن منتخب الأزوري في كأس أمم أوروبا «يورو 2024» بألمانيا.
كان بيرادي قد عاد إلى الملاعب بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى في يناير الماضي. وخرج بيرادي من الملعب في الدقيقة 58، بعد تلقيه ركلة من لورينزو مونتيبو حارس فيرونا في كاحله الأيمن.
وحاول زملاء بيرادي مساعدته في الخروج من الملعب، قبل أن يلمح دافيدي بالارديني مدرب ساسولو إلى الاشتباه في إصابة اللاعب بتمزق في وتر أخيل.

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