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الرياضة

«الشارقة 17» بطل جولة إندونيسيا لـ«الفورمولا- 1»

«الشارقة 17» بطل جولة إندونيسيا لـ«الفورمولا- 1»
4 مارس 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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انتزع زورق «الشارقة 17» فوزاً مثيراً بلقب السباق الرئيسي للجولة الافتتاحية في بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، الذي أقيم في إندونيسيا، متجاوزاً زورق السويدي جوناس أندرسون والذي بقي في صدارة السباق طوال 30 دورة، وحل ثانياً زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك، مع تراجع زورق السويدي جوناس للمركز الثالث.
وتصدر زورق «الشارقة 17» الترتيب العام للبطولة برصيد 29 نقطة، مع نهاية المرحلة الأولى.
ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، التهنئة إلى فريقي الشارقة والفيكتوري بعد النجاح والتفوق في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، وتألق زوارق الإمارات بتحقيق الشارقة لقب الجولة.
وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على قوة الفرق الإماراتية عبر مشاركاتها في المنافسة وقدرتها على تحقيق النتائج الأفضل، وقال: «نجاح ممثلي الإمارات في احتلال المراكز الأولى عبر أولى جولات البطولة يؤكد التفوق الكبير لفرقنا على بقية المشاركين، وهو أيضاً بداية موفقة للغاية لحصد النقاط منذ بداية الموسم للمنافسة على كل ألقاب البطولة».
وأضاف: «نفخر بما تقدمه الفرق الإماراتية في البطولة، والقدرات الكبيرة التي ظهرت في الجولة الأولى، أن حققنا المركزين الأول والثاني بين مشاركة قوية لأعتى الفرق، وهو أمر مهم جداً، ونعول كثيراً على فرقنا لتحقيق النتائج الأفضل في الجولات المقبلة».

الشارقة
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بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1
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