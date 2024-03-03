ماركيز.. «بصمة أولى» بـ«دور البطولة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

لعب البرازيلي آلان ماركيز دور البطولة في «ديربي العاصمة» بين فريقه الوحدة والجزيرة، حيث كان سبباً مباشراً في تحقيق «العنابي» للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل ماركيز هدفين في المباراة المهمة، حيث أحرز الهدفين الثاني والثالث، وكان الهدف الثالث هو الحاسم في هذا اللقاء بعد إدراك الجزيرة للتعادل.

وقدم آلان ماركيز مباراة متميزة على مستوى الدفاع في وسط الملعب، وكذلك على صعيد الزيادة العددية في الهجوم باتباع سياسة القادمين من الخلف التي نجح فيها مرتين في التسجيل، وتسبب في خروج الوحدة فائزاً في هذه المباراة الصعبة.

المثير أن هدفي ماركيز هما أول أهدافه هذا الموسم مع الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين، رغم مشاركته في الـ15 مباراة، التي لعبتها الفرق هذا الموسم في الدوري.

ولم يكتف لاعب الوسط المخضرم بتسجيل الهدفين، حيث لعب دوراً مهماً بصفته قائد الفريق في تحفيز اللاعبين وبث الحماس في نفوسهم، خاصة بعد تعادل الجزيرة والعودة من التأخر بهدفين إلى التعادل، ليعيد الفريق إلى التقدم مرة أخرى بهدف رائع سجله بمهارة فائقة وسط دفاعات «فخر أبوظبي».

وشارك آلان ماركيز هذا الموسم في 15 مباراة بالدوري، حيث لم يغب عن أي لقاء، وبلغ مجموع الدقائق التي شارك فيها خلال هذا الموسم بالدوري 1342 دقيقة ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق هذا الموسم.

وهو من أكثر اللاعبين تمريراً، وكذلك هو الأكثر مراوغة ناجحة بمجموع 25 مراوغة.