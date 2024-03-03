ليفركوزن يلامس «البوندسليجا الأول»



برلين (أ ف ب)



ابتعد باير ليفركوزن بفارق 10 نقاط، عن وصيفه بايرن ميونيخ «حامل اللقب»، بفوزه على مضيفه كولن المنقوص عددياً 2-0، وذلك في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل الهولندي جيريمي فريمبونج «37»، والإسباني أليخاندرو جريمالدو «73»، هدفي ليفركوزن الذي حقق انتصاره الخامس توالياً في مختلف المسابقات، ويقترب من إحراز لقبه الأول في «البوندسليجا»، قبل 10 مراحل من النهاية.

وشهدت المباراة في الدقيقة 14 طرد مهاجم كولن الشاب يان تيلمان «21 عاماً»، إثر تدخل خشن على السويسري جرانيت تشاكا، بعدما الحكم بـ «الفار» لإشهار البطاقة الحمراء.

ورفع باير ليفركوزن رصيده من النقاط في المركز الأول إلى 64، بفارق 10 نقاط عن وصيفه بايرن ميونيخ، «حامل اللقب» في المواسم الـ 11 الماضية الذي سقط في فخ التعادل أمام فرايبورج 2-2، في افتتاح المرحلة، وبفارق 14 نقطة عن شتوتجارت الثالث الذي فاز بصعوبة على مضيفه فولفسبورج 3-2.

كما عزز ليفركوزن سلسلة من 34 مباراة في مختلف المسابقات، من دون خسارة هذا الموسم «30 فوزاً و4 تعادلات»، علماً أنه بفوزه على ماينز 2-1 في المرحلة الماضية، حطم الرقم القياسي الألماني الذي حققه هانزي فليك مع بايرن ميونيخ في 2019 و2020.

وتحضّر رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو بأفضل طريقة لمواجهة قره باخ الأذربيجاني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بعد أربعة أيام، في حين استمر غياب أفضل هداف في صفوفه النيجيري فيكتور بونيفايس للإصابة «10 أهداف في 16 مباراة«.

في المقابل، تجمد رصيد كولن الذي يحاول تفادي الهبوط، عند 17 نقطة في المركز السادس عشر، علماً أنه لم يفز في مبارياته الأربع الأخيرة «هزيمتان وتعادلان»، واكتفى بفوز واحد في آخر 11 مباراة.

وبعد 3 دقائق من صافرة البداية، وقف القائم الأيمن في وجه تسديدة صاروخية ليوناس هوفمان داخل المنطقة، بعد تمريرة من التشيكي باتريك شيك، حارماً ليفركوزن من التقدم.

وهدد كولن مرمى ضيفه في الدقيقة 11 برأسية من النمساوي ديان ليوبيشيتش مرت بجانب المرمى، ولكن بعد ثلاث دقائق وجد نفسه بعشرة لاعبين، إثر طرد تيلمان، بعد تدخل خشن على تشاكا.

واستغل ليفركوزن النقص العددي لافتتاح التسجيل، بعد عرضية من الإسباني جريمالدو تطاول لها شيك، ومررها إلى الهولندي فريمبونج الذي تابعها بقدمه اليمنى في الشباك «37»، في ثامن أهدافه في 23 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وكاد شيك يضاعف النتيجة، بعد عرضية من جريمالدو، إلا أن رأسيته اصطدمت بالقائم «57».

وسجل جريمالدو الهدف الثاني، بعد لعبة جماعية مشتركة على الجهة اليسرى، لتصل الكرة إلى الإسباني فسيطر عليها، وسددها مرت بين ساقي الحارس مارفين شفيبه «73»، وهو الهدف التاسع لجريمالدو في 24 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وسجل باير ليفركوزن في آخر 17 مباراة خارج دياره في مختلف المسابقات، ليعادل أفضل سلسلة له حققها في عام 2016.