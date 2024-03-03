«جودو الإمارات» يستعد للمشاركة في بطولة النمسا

طشقند (الاتحاد)

اختتم منتخب الجودو مشاركته، في بطولة طشقند جراند سلام، بإضافة عدد من النقاط، ضمن مشوار التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، بخوض منافسات «الوزن الثقيل»، وبدأها ظافر آرام بالفوز في وزن تحت 100 كجم على جوجو إيميدا بطل جورجيا بجدارة، رغم تأثره بالإصابة، وانعكس ذلك على أدائه في المرحلة الثانية، عندما واجه البلجيكي «المخضرم» توما نيكيوفروف، ليخسر 1- صفر، قبل مرحلة المجموعات.

فيما خسر جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم أمام مارسيلو جوميز بطل البرازيل، والمصنف الخامس في البطولة التي استضافها اتحاد أوزبكستان، بمشاركة 68 دولة، واحتل فيها منتخبنا المركز الـ21 عالمياً، والأول عربياً.

وتعد البطولة فرصة جيدة لمنتخبنا قبل خوض بطولة الجائزة الكبرى بمدينة لينز في النمسا من 8 إلى 10 مارس الحالي، بحضور 82 دولة، من بينها 6 دول عربية، هي: الإمارات، والبحرين، والسعودية، والمغرب، والجزائر وفلسطين.

ويمثل الإمارات 3 لاعبين، هم كريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم» للخفيف المتوسط، وجريجوري أرام «تحت 90 كجم»، الوزن الثقيل، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم».

وتسحب قرعة البطولة يوم الخميس المقبل، بقاعة فندق أركوتيل نايت، فيما تبدأ المنافسات صباح الجمعة، وتعتبر ضمن برنامج الإعداد لبطولة العالم للجودو التي تحتضنها أبوظبي بداية من 19 مايو المقبل، وهي ختام البطولات الكبرى المؤهلة إلى «أولمبياد باريس 2024».