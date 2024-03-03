العين والنصر.. «قمة خليجية» في «الآسيوية»

معتز الشامي (دبي)

يخوض العين في الساعة الثامنة مساء اليوم «قمة خليجية» أمام النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بطموح حسم اللقاء بنتيجة إيجابية، تقرب الفريق من «مربع الذهب»، رغم الغيابات التي تؤثر على «الزعيم»، خاصة أهم «الأوراق الرابحة»، لابا كودجو، الذي يعد «السلاح الفتاك» أمام الشباك، وخطر دائم على دفاعات المنافسين، من واقع منافسته على صدارة هدافي «النسخة الحالية» من البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف.

ووصلت بعثة «العالمي» مساء أمس الأول، بعد خوض التدريب الأساسي في الرياض، بينما أدى المران الأخير أمس على استاد هزاع بن زايد، بمشاركة جميع لاعبيه، باستثناء الغيابات، حيث يتوقع أن يتفقد «الأصفر» جهود أليكس تيليس وبروزوفيتش وساديو ماني وعبدالرحمن غريب، لأسباب فنية وبدنية وفق رؤية المدرب لويس كاسترو.

ويجد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين، نفسَه مطالباً بإجراء تعديلات في طريقة اللعب، وأسلوب الضغط على المنافس، عبر استغلال الأطراف، وبالتالي إعادة توظيف بعض اللاعبين في مهام إضافية على الأطراف والعمق، لتعويض غياب «قناص» بحجم لابا، ويتوقع أن يدفع بجوسنا في الهجوم، وسفيان رحيمي جناحاً أيسر مع تكليفه بمهام المهاجم الثاني «الوهمي»، أمام منطقة الجزاء، إلى جانب كاكو على الجانب الأيمن، أو عمير أتزيلي.

ويحتاج «البنفسج» إلى فرض رقابة قوية، من منتصف الملعب، على مفاتيح لعب النصر، خاصة عناصر الخطورة، المتمثلة في كرستيانو رونالدو وتاليسكا، وهو العبء الأكبر على ماتياس بالاسيوس المتوقع الدفع به في المباراة، حيث يتمتع بالقدرة على القيام بالدورين، الدفاعي والهجومي، والمساهمة في بناء الهجمات للعين، وقطع الكرات عن هجوم المنافس، عبر «الضغط العالي» من وسط الملعب، بينما يعد سلطان الشامسي أحد الخيارات المهمة للجهاز الفني، لاسيما بعدما دفع به أمام حتا في الجولة الماضية، وأثبت امتلاكه للحلول الفردية، كما يجيد المساندة الهجومية إلى داخل الملعب مع سفيان رحيمي، في حال تقدم الأخير لشغل مركز المهاجم المتأخر خلف جوسنا.

«البنفسج» بـ«الأبيض»

يرتدي لاعبو العين الطاقم الأبيض في مباراتهم أمام النصر، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بينما يظهر الفريق الشقيق بالقميص «الأصفر».