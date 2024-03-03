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الرياضة

الشارقة بطل دوري الناشئين للدراجات

الشارقة بطل دوري الناشئين للدراجات
4 مارس 2024 01:08

الشارقة (الاتحاد)

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فاز فريق الشارقة بلقب الدوري المحلي للناشئين للدراجات الهوائية، في ختام سباق الموسم المحلي، وذلك بعدما حقق أعلى عدد نقاط مشاركة ورصيد ميداليات في الموسم الرياضي.
ونظم اتحاد الدراجات سباق الناشئين والأشبال في ختام الدوري المحلي للفئتين، الذي شهد مشاركة 160 دراجاً من مختلف الأندية المشاركة ولمسافة 40 كم للناشئين و20 كم للأشبال، وانطلق السباق من داخل شركة أرادا العقارية بالشارقة، وشهد حضور الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات وهشام سعيد مدير العلاقات الحكومية في «أرادا».
وشهد سباق الناشئين فوز دراج فريق النصر سرجان كرجولو، للسباق، وجاء في المركز الثاني سلمان المنصوري من فريق الشارقة، وجاء زميله عبيد السويدي ثالثاً، وفي فئة الأشبال، فاز جبريال فرنسيس دراج فريق أبوظبي بالسباق، وجاء في المركز الثاني ميجال أندريه من نادي النصر، ثم ورد برهان من نادي التعاون في المركز الثالث، بينما توج بلقب الدوري المحلي للأشبال فريق التعاون، والذي قدم موسماً رائعاً في هذه الفئة واستحق الفوز باللقب.

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