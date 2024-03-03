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الرياضة

كينو يحتفظ بصدارة «دولية دبي للطيران»

اجتماع اتحاد الرياضات الجوية مع نظيره الماليزي (الاتحاد)
4 مارس 2024 01:08

دبي (الاتحاد) 

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5 متسابقين إلى نهائي «دولية دبي للطيران»

احتفظ التايواني كينو كو بصدارة بطولة دبي ماسترز الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي «فئة الهليكوبتر»، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، بمنطقة الليسيلي، تحت شعار «سما دبي تجمعنا»، وجاء الأميركي نيكولاس ماكسويل وصيفاً، رغم تعرض طائرته لـ«حادث عارض» أثناء المنافسة، مما اضطر حكام البطولة إلى استخدام «الكارت الأصفر» للمرة الأولى، ومنحه فرصة ثانية، حالفه التوفيق فيها، واحتل التايلاندي فافا ساسيكانا المركز الثالث، وتبعه الفرنسي دانكن بوسون، والتايلاندي سكارين سي دي، ويتنافس المتسابقون الخمسة على لقب النسخة الرابعة في الجولة الأخيرة من اليوم الثالث للبطولة.
يذكر أن اللجنة المنظمة أقامت عروض البطولة على أنغام الموسيقى بعد الجولة الأولى، وتستمر حتى المنافسات الأخيرة، بالإضافة إلى بث البطولة على شبكة الأنترنت مما يتيح لجمهور كبير مشاهدة المنافسات. 
من ناحية أخرى، عقد اتحاد الرياضات الجوية اجتماعاً مشتركاً مع نظيره الماليزي، من أجل الاتفاق على تبادل الخبرات بين الاتحادين، وقام الاتحاد الماليزي بعرض برنامج رائع لطريقة تسجيل وتدقيق بيانات الطيارين والرخص المعتمدة، وغيرها من الأمور التنظيمية والفنية في لحظات فورية، ودون عناء وفي المقابل عرض يوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف الأمين العام، التجارب والنجاحات الفنية والتنظيمية للاتحاد خلال السنوات الماضية.

كينو
دولية دبي للطيران اللاسلكي
ماليزيا
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