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الرياضة

المرزوقي والكربي يتألقان في «السرعة» و«عكس الساعة»

طارق الحوسني يتوج عمر المرزوقي (الاتحاد)
4 مارس 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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الكربي بطل جولة «الفرسان الدولية لقفز الحواجز»

واصل فرسان الإمارات تقديم عروضهم المبهرة، في ثاني أيام بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، حيث فاز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس «كونكورديا» بصدارة منافسات السرعة على ارتفاع 130 سم، وانتزع الصدارة بعد إكمال الجولة في زمن 58:65 ثانية، من بين 86 فارساً وفارسة.
ونال جائزة المركز الثاني الفارس لوكا كواتا بالجواد «كاسيرانا ديل ريليت» والزمن 59:19 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس بيكزود كوربانوف على صهوة «سانتوس هيبكا» وأكمل الجولة في زمن بلغ 60.64 ثانية.
وأقيمت خلال الفترة الصباحية في ثالث أيام البطولة، منافسة بمواصفات الجولة الواحدة ضد عقارب الساعة على حواجز ارتفاعها 115 سم، وتنافس فيها 91 فارساً وفارسة، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس عبد الله حمد الكربي بالجواد «ديون زد»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 49.62 ثانية، وحل في المركز الثاني الفارس ليث غريب على صهوة «إليت دو بونتس» بزمن 49.63 ثانية، فيما جاء في المركز الثالث الفارس عبد الله إبراهيم الموسي بالجواد «إلين دو لانفو»، والزمن 51.74 ثانية.
شهد المنافسات وتوج الفائزين، طارق الحوسني، نائب رئيس مجلس إدارة «الفرسان القابضة».
وأشاد الحوسني، بالعروض الرائعة، والنتائج المميز التي حققها فرسان الإمارات في بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، وتواجدهم على منصة التتويج، مما يؤكد مواصلة التطور الكبير الذي سجلته هذه الرياضة النبيلة من خلال تأهل فريق الإمارات إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس2024» في إنجاز غير مسبوق، وحصد العديد من المراكز الأولى في البطولات الدولية والقارية.
وقال: سعداء بتنظيم واستضافة بطولة الفرسان الدولية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين في تقديم بطولة رفيعة المستوى، وبأعلى المقاييس الدولية في التنظيم والخدمات اللوجستية بتوفير إسطبلات حديثة لاستضافة الخيول القادمة من داخل وخارج الدولة، ومن خلال تقديم خدمات بمعايير دولية عالية، والتي استقطبت نخبة الفرسان والفارسات، بصحبة أفضل الخيول، وقد سهلت هذه الخدمات الرفيعة التي يقدمها منتجع الفرسان الفاخرة، والعالية الجودة مهمة الجميع لتقديم أفضل ما لديهم من أداء.
وأضاف: خطط تطوير منشآت ومرافق منتجع الفرسان، التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشدة، واستراتيجية أبوظبي المستقبلية، تسير وفق الجداول الزمنية الموضوعة، لتكتمل في يوليو المقبل، والتي ستشكل نقلة نوعية لعشر سنوات مقبلة، وتفتح الباب أما استضافة، وتنظيم بطولات كبرى لفئات أعلى، وبنفس الجودة المطلوبة، ووفق المعايير الدولية.
وفي منافسة جولة ضد عقارب الساعة، على حواجز 145 سم، من فئة الثلاث نجوم، خاض التحدي 69 فارساً وفارسة، وبعد تنافس مثير، خطف الفارس الأيرلندي شين برين الصدارة حين سجل مع الجواد «سكارتين» زمناً بلغ 62:70 ثانية، وتوّج بكأس المركز الأول، ونال جائزة المركز الثاني الفارس محمد غانم الهاجري مع الفرس «ليليلونكا أس تي دبليو»، بالزمن 62:75 ثانية، وجاء في المرتبة الثالثة الفارس كرستابس نيرتنكس بالجواد «بلاديوم كي جي في»، ومسجلاً زمناً بلغ 64.61 ثانية.

فرسان الإمارات
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