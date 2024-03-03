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الرياضة

بوجاتشار يحقق «الفوز 11» لـ«الإمارات للدراجات»

بوجاتشار يحقق «الفوز 11» لـ«الإمارات للدراجات»
4 مارس 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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حقق تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات، الفوز، ليسجل انتصاره الثاني خلال مسيرته في سباق سترادا بيانكي، متقدماً على أقرب منافسيه بفارق دقيقتين و44 ثانية.
وحصل الدراج السلوفيني على بداية رائعة، في أول سباق له عام 2024، بعد أن اختتم الموسم السابق بفوزه في إيل لومبارديا.
وبذلك أضاف بوجاتشار فوزه الرابع والستين إلى مسيرته الرائعة في بياتسا دل كامبو في سيينا، مسجلاً الفوز الحادي عشر لفريق الإمارات في عام 2024.
وقال بوجاتشار، الذي يشارك بعد ذلك في ميلانو- سانريمو: «انطلقت على بعد 81 كم حتى خط النهاية، لأن السباق كان سريعاً منذ البداية، وكانت هناك مجموعة مبكرة قوية، وواجهنا نوعاً من العواصف عند الاقتراب من مونتي سانتي ماري، وبالتالي كانت الظروف صعبة، وركزت طاقاتي على الوصول إلى خط النهاية.

تادي بوجاتشار
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