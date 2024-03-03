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الرياضة

المدفع رئيساً لشركة الشارقة لكرة القدم

المدفع رئيساً لشركة الشارقة لكرة القدم
3 مارس 2024 21:46

 
الشارقة (الاتحاد)

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تقدم عبدالله العجلة بالاعتذار عن منصبه رئيساً لشركة الشارقة لكرة القدم، بعد التراجع الكبير في مستوى الفريق الأول، خلال الفترة الماضية، والخسارة الأخيرة أمام الوصل، في «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وابتعاده عن قمة الدوري، وتم تكليف خالد عيسى المدفع بالمهمة.
وأصدر نادي الشارقة بيانا جاء فيه: «وافق مجلس إدارة نادي الشارقة على الاعتذار الذي تقدم به عبدالله محمد العجلة عن عدم الاستمرار في منصبه رئيساً لشركة نادي الشارقة لكرة القدم، وقام المجلس بتكليف خالد عيسى المدفع نائب رئيس نادي الشارقة، بالإشراف على أعمال الشركة، حتى نهاية دورة المجلس في نهاية الموسم الحالي.
وتقدم المجلس بالشكر إلى العجلة على ما قدمه في الفترة السابقة، ويؤكد مجلس إدارة نادي الشارقة على أن العمل في شركة كرة القدم، يلقى كل الدعم والمساندة من المجلس للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الطموحة لنادي الشارقة وجماهيره.

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