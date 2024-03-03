أتلتيكو يضيّق الخناق على برشلونة



مدريد (أ ف ب)



عزز أتلتيكو مدريد مركزه الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وضيّق الخناق على برشلونة الثالث، بفوزه الصعب على ضيفه ريال بيتيس 2-1، وذلك في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البرتغالي روي سيلفا حارس بيتيس خطأ في مرماه (8)، وألفارو موراتا هدفي أتلتيكو الغائب عن الانتصارات في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات، والبديل البرتغالي وليام كارفاليو هدف بيتيس (62).

وغاب المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان أفضل هداف في تاريخ أتلتيكو للمباراة الثالثة، بعد تعرضه لإصابة في كاحله في 20 فبراير، خلال ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في الخسارة أمام الإنتر الإيطالي 0-1.

ورفع أتلتيكو الذي كان سقط في فخ التعادل أمام ألميريا 2-2 في المرحلة الماضية وخرج من نصف نهائي الكأس بخسارته أمام أتلتيك بلباو 0-4 بإجمالي المباراتين، رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع، متأخراً بفارق نقطتين عن برشلونة الثالث، ومتقدماً بفارق 6 نقاط عن بلباو الخامس.