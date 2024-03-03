حامد بن زايد يشهد حفل اختتام مسابقات الرماية السنوية

أبوظبي (وام)

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، حفل ختام فعاليات مسابقات الرماية السنوية الثانية عشرة 2024، بميدان الريف للرماية في أبوظبي.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم أطلقت المدافع 3 طلقات ترحيبية براعي الحفل والحضور، بعدها تم استعراض أهم النتائج، وتوضيح آلية منافسة الرماية السنوية لهذا العام.

وبلغ عدد الرماة 4638 رامياً، وشارك فيها من الرجال 3840، ومن النساء 558 رامية، وجرت تصفياتها في 4 أندية للرماية، هي مجمع ميادين الريف في أبوظبي، وميدان المنطقة الغربية، وميدان مصفوت للرماية، وميدان الفجيرة للرماية، بعدد مسابقات بلغ 21 مسابقة لمختلف الأسلحة المخصصة للرماية.

وأشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، بالدعم الذي تحظى به بطولة الرماية من قبل القيادة الرشيدة، للنهوض بالشأن الرياضي، وضرورة الارتقاء برياضة الرماية إلى مستويات متقدمة، تمكن اللاعبين من المنافسة في البطولات، والانطلاق إلى آفاق أرحب، من خلال المشاركة الخارجية، والتمثيل المشرف للدولة في المحافل العربية والدولية، والحرص على تهيئة كل السبل التي تُمكن الرماة من الاستفادة من التجهيزات الفنية والتقنيات المواكبة لأرقى ميادين الرماية العالمية.

وفي الختام، كرم سموه الفائزين في منافسات بطولة راعي الحفل ومنافسات الرماية وهنأهم، موجهاً خالص الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا العمل والمنظمين والرماة، وتمنى التوفيق للجميع في المسابقات القادمة.

الحضور

حضر ختام الفعاليات الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، واللواء الركن «م» سالم علي الغفلي، قائد الوحدات المساندة، وكبار قادة وضباط الوحدات المساندة، وعدد كبير من العسكريين والمدنيين.