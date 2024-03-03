مليحة يحقق «الفوز الأول» في «خليجية اليد»

رضا سليم (دبي)

حقق فريق مليحة الفوز الأول له في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد، والتي يستضيفها نادي العربي القطري، بعدما تغلب على فريق عُمان العُماني بنتيجة 29-27 في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن وانتهى الشوط الأول بالتعادل 13-13، ويلتقي مليحة مع الشباب البحريني على المركز الخامس في البطولة، بعد فوزه على برقان الكويتي 29-28، وسبق أن التقى الفريقان في المجموعة الثانية بالدور الأول وفاز الفريق البحريني 38-36.

وتأهل فريقا الريان والكويت الكويتي إلى المباراة النهائية للبطولة، بعد فوز الريان على الدير البحريني 30-27 في الدور نصف النهائي، فيما فاز الكويت على العربي 39-36.

من ناحية أخرى، واصل فريق الشارقة سلسلة انتصاراته في الدوري بعد فوزه على فريق الجزيرة بنتيجة (38-33)، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثامنة بصالة نادي البطائح، وانتهى شوطه الأول لصالح الشارقة بنتيجة (22-18)، ليرفع «الملك» رصيده إلى النقطة 21 بالعلامة الكاملة من 7 انتصارات.

وفاز شباب الأهلي على دبا الحصن بنتيجة 25-21، في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي خورفكان وانتهى الشوط الأول لمصلحة الفرسان 13-10.