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الرياضة

مليحة يحقق «الفوز الأول» في «خليجية اليد»

مليحة يحقق «الفوز الأول» في «خليجية اليد»
3 مارس 2024 22:29

رضا سليم (دبي)

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حقق فريق مليحة الفوز الأول له في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد، والتي يستضيفها نادي العربي القطري، بعدما تغلب على فريق عُمان العُماني بنتيجة 29-27 في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن وانتهى الشوط الأول بالتعادل 13-13، ويلتقي مليحة مع الشباب البحريني على المركز الخامس في البطولة، بعد فوزه على برقان الكويتي 29-28، وسبق أن التقى الفريقان في المجموعة الثانية بالدور الأول وفاز الفريق البحريني 38-36.
وتأهل فريقا الريان والكويت الكويتي إلى المباراة النهائية للبطولة، بعد فوز الريان على الدير البحريني 30-27 في الدور نصف النهائي، فيما فاز الكويت على العربي 39-36.
من ناحية أخرى، واصل فريق الشارقة سلسلة انتصاراته في الدوري بعد فوزه على فريق الجزيرة بنتيجة (38-33)، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثامنة بصالة نادي البطائح، وانتهى شوطه الأول لصالح الشارقة بنتيجة (22-18)، ليرفع «الملك» رصيده إلى النقطة 21 بالعلامة الكاملة من 7 انتصارات.
وفاز شباب الأهلي على دبا الحصن بنتيجة 25-21، في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي خورفكان وانتهى الشوط الأول لمصلحة الفرسان 13-10.

نادي مليحة
كرة اليد
عمان
الشارقة
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