«الجولف» يحصد ذهبيتين وفضيتين في بطولة الخليج

الدوحة (وام)

فاز منتخبا الإمارات للرجال والشباب بـ4 ميداليات، عبارة عن «ذهبيتين وفضيتين» وكأسي فردي وفرق الشباب، في ختام بطولة مجلس التعاون الخليجي الـ 26 للرجال و الـ 15 للشباب تحت 18 سنة التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، واختتمت منافساتها أمس الأحد، بمشاركة 40 لاعباً من دول الخليج. وتوج منتخب الشباب بثلاث ميداليات «ذهبيتان وفضية»، موزعة بمعدل ذهبية الفرق وذهبية وفضية الفردي، فيما توج منتخب الرجال بالميدالية الفضية للفرق.

وحصل منتخب الشباب على كأس البطولة بتحقيقه بالعلامة الكاملة وتربعه على قمة منافسات الفرق منذ اليوم الأول بمجموع 450 ضربة، وحل المنتخب العماني وصيفاً بـ 504 ضربات، والمنتخب البحريني ثالثاً 540 ضربة. وفي منافسات الفردي، فاز ريان أحمد بالمركز الأول وكأس المسابقة والميدالية الذهبية، بعد تربعه على قمة الترتيب محققاً 223 ضربة، وحصل محمد سكيك على المركز الثاني بمجموع 227 ضربة، وفاز بالميدالية الفضية، فيما فاز اللاعب العماني أيمن البوسعيدي بالمركز الثالث 238 ضربة، وجاء لاعب منتخبنا الوطني راشد الجسمي رابعاً بمجموع 255 ضربة.

وفي مسابقة الرجال، حصل منتخب الإمارات على المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 938 ضربة عبر اللاعبين أحمد سكيك ووسام مولاني وجوناثان سيلفاراج وتوماس نسبيث، وبفارق 7 ضربات عن المنتخب السعودي صاحب المركز الأول برصيد 931 ضربة الفائز بالميدالية الذهبية، فيما حل المنتخب القطري ثالثاً برصيد 393 ضربة. وفي منافسات فردي الرجال، فاز المركز الأول السعودي خالد العطية بـ 297 ضربة، وجاء القطري صالح الكعبي ثانياً بـ 301 ضربة، ومواطنه علي الشهراني ثالثاً بـ 303 ضربات. وقدم اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، التهنئة إلى بعثة المنتخب على الإنجازات التي تحققت في البطولة الخليجية.

وقال: «أشكر اللاعبين والجهازين الإداري والفني على الجهد ما بذلوه في البطولة الخليجية والذي تكلل بصعود منتخبي الشباب والرجال إلى منصات التتويج». وأضاف: «يعمل الاتحاد وفق توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بخطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تأهيل جيل جديد من اللاعبين واللاعبات، خصوصاً أن منتخبات الشباب والناشئين والفتيات تعد مستقبل الجولف الإماراتي».