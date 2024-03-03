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الرياضة

محمد الشرقي يشهد حفل اليوبيل الفضي لـ «الفجيرة للرياضات البحرية»

محمد الشرقي خلال تتويج الفائزين (وام)
4 مارس 2024 01:08

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة الرائدة لإمارة الفجيرة، في مجال الرياضات البحرية، ونجاحها المتواصل في تنظيم السباقات البحرية سنوياً، واستقطاب الأبطال العالميين إليها. جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل الذي أقامه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمناسبة يوبيله الفضي، ومرور 25 عاماً على تأسيسه، وتتويج الفائزين بجائزة الفجيرة الكبرى لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «الإكس كات»، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والدكتور رافييل كيولي، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.
وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بتوفير متطلبات إنجاح البطولات العالمية التي ينظمها النادي، وتحقيق أهدافها التي ترتقي بمجال الرياضات البحرية، وتدعم رؤية الدولة وتنافسيتها على جميع الأصعدة. 
وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود النادي على مدار 25 عاماً لترسيخ حضور إمارة الفجيرة في مجال الرياضات البحرية، وتنظيم منافساتها الدولية التي تجتذب أنظار العالم وأبطال الألعاب البحرية للمشاركة فيها. وتوج سموه الفائزين بجائزة الفجيرة الكبرى لفئة «الإكس كات» التي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، واختتمت منافساتها أمس، حيث حصل زورق «الفيكتوري تيم» بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي من الإمارات على المركز الأول، والزورق «سوي كات» بقيادة الثنائي سباستيان وارث نايروبي على المركز الثاني من إيطاليا، وفي المركز الثالث زورق «أش بي أي ريسينج» من السويد. 
حضر الحفل والتتويج عدد من المديرين والمسؤولين.

محمد الشرقي
الفجيرة
الرياضات البحرية
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