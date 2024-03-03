حمدان بن محمد: «المشاركة الأوسع» في «الألعاب الحكومية» تُعزز «البعد الدولي»

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت أمس الأحد، منافسات النسخة الخامسة، الأكبر من نوعها من «الألعاب الحكومية» والتي استضافتها دبي على مدار أربعة أيام، بمشاركة 194 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشهدت منافسات محتدمة رفعت معايير البطولة إلى مستويات قياسية جديدة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد، خلال حضوره جانباً من منافسات اليوم الختامي، أن المشاركة الأوسع من مختلف أنحاء العالم في النسخة الأكبر من نوعها للألعاب الحكومية بدبي تعزز البُعد الدولي للمسابقة، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وتنمي لدى المشاركين والمتابعين والفرق الدافع لتحسين الجاهزية، وتحقيق التطلعات، والحرص على الصدارة والريادة دوماً، ترسيخاً لنهج دبي.

وهنّأ سموه الفائزين الذين عملوا بروح الفريق الواحد، كما أشاد بالمستوى المتميز الذي أبداه المشاركون والمشاركات من كل الفئات والجنسيات، مؤكداً سموه أن المشاركة بحد ذاتها في مثل هذا الحدث الدولي إنجاز. كما أشاد سموه بجهود المنظمين والشركاء والرعاة والداعمين للألعاب الحكومية.

وتَوّج الفائزين معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأيوب الملا، المدير التنفيذي للعمليات في «وي ون دي بي ورلد».

وكانت نتائج فئة تحدي صغار السن، الأول من نوعه في تاريخ البطولة، فوز فريق F3 بالمركز الأول، فيما حل في المركز الثاني فريق باركور دي إكس بي، وأتى في المركز الثالث فريق دزرت ستورم جونيورز.

وتميزت النسخة بأداء بطولي ومنافسات محتدمة ضمن تحدي الحكومات، وحصد المركز الأول في فئة تحدي الجهات الحكومية للسيدات فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تلاه في المركز الثاني فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، وجاء في المركز الثالث فريق شرطة دبي.

وفي فئة تحدي الجهات الحكومية للرجال، فاز بالمركز الأول فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، وتلاه في المركز الثاني فريق حكومة عجمان، وحل في المركز الثالث فريق جهاز أمن الدولة بدبي.

أما في نتائج فئة تحدي المجتمع، حصد المركز الأول فريق ناس، وجاء في المركز الثاني فريق «بلوك 20 x امباير»، فيما حل في المركز الثالث فريق «سبريت ليفل». وشهدت هذه النسخة من الألعاب الحكومية في دبي مشاركة عالمية ضمن فئة تحدي المدن.

وحل في المراكز الثلاثة الأولى في فئة تحدي المدن لهذه الدورة كلٌ من: فريق مدينة كوبنهاجن من الدنمارك في المركز الأول (للمرة الثانية على التوالي)، وفريق مدينة موسكو من روسيا في المركز الثاني، وفريق مدينة سانت بطرسبرج من روسيا في المركز الثالث.

وبلغت جائزة المركز الأول نصف مليون درهم، والثاني ربع مليون درهم، والثالث 150 ألف درهم، وذلك لكل من الفائزين الثلاثة ضمن جميع الفئات.

أما جوائز تحدي فئة صغار السن، فكانت 70 ألف درهم للفريق الفائز بالمركز الأول، و56 ألف درهم للمركز الثاني، و35 ألف درهم للمركز الثالث.