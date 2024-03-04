برشلونة.. «ضربات مؤلمة»!

مدريد (أ ف ب)



عاد جيرونا «مفاجأة الموسم»، وثاني الترتيب إلى «دوامة الهزائم» بخسارته الثالثة، في مبارياته الأربع الأخيرة، وجاءت على يد مضيفه ريال مايوركا 0-،1 في المرحلة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين فشل برشلونة في استغلال هذا السقوط لانتزاع «الوصافة»، بتعادله السلبي في ضيافة أتلتيك بلباو.

ووجه مدافع مايوركا خوسيه مانويل كوبيتي ضربة قوية لحظوظ جيرونا في الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، بعد ركلة ركنية في الدقيقة 33، كما انعش آمال فريقه في البقاء في الدرجة الأولى، والابتعاد عن شبح الهبوط بتقدمه للمركز الخامس عشر مع 27 نقطة.

في المقابل، لم يستفد جيرونا الذي لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة من تعادل ريال مدريد المتصدر أمام مضيفة فالنسيا 2-2، لتقليص الفارق الذي ارتفع إلى 7 نقاط، بعدما تجمد رصيده عند 59 نقطة، بفارق نقطة أمام برشلونة.

في المباراة الثانية، أجرى تشافي هرنانديز تغييراً واحداً على تشكيلته، مقارنة مع مباراته الأخيرة في الفوز على خيتافي برباعية، فأعاد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس إلى مقاعد البدلاء واشرك بدلاً منه بيدري على الجهة اليسرى.

من ناحيته، أقدم إرنستو فالفيردي بمواجهة فريقه السابق على إجراء 6 تغييرات، مقارنة مع مباراة المرحلة الماضية، وأبرزها في الدفاع، بعد الخسارة أمام ريال بيتيس 1-3.

وخاض النادي الباسكي اللقاء منتشياً ببلوغه نهائي الكأس المحلية، بإخراجه أتلتيكو مدريد 0-4 بنتيجة المباراتين.

وتلقى برشلونة ضربة بإصابة الهولندي فرنكي دي يونج في كاحله الأيمن، وخروجه من الملعب، وحلول المهاجم فيرمين لوبيس بدلاً منه في الدقيقة 25، وضربت لعنة الإصابات مرة ثانية برشلونة، مع إصابة بيدري في فخذه الأيمن، من دون أي احتكاك مع أي لاعب آخر، ليحل لامين جمال بدلاً منه في ثاني تغيير اضطراري للمدرب تشافي في الدقيقة 44.

ولم تتبدل الحال في الشوط الثاني مع أفضلية لبلباو، في حين أجرى تشافي 3 تغييرات دفعة واحدة أبرزها دخول فيليكس بدلاً من البرازيلي رافينيا «76»، واستمر العقم الهجومي بين الفريقين مع محاولات «خجولة» من دون خطورة تذكر على المرميين، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ولم يخسر بلباو على أرضه سوى مرة واحدة هذا الموسم، وكانت في المرحلة الأولى أمام ريال مدريد 0-2، ليحقق سلسلة من 10 انتصارات و3 تعادلات، في حين لم يسقط برشلونة خارج معقله هذا الموسم في «الليجا» (7 انتصارات مقابل 6 تعادلات).