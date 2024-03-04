نابولي يطعن قلب «السيدة العجوز»!

روما (أ ف ب)



سقط يوفنتوس «الثاني» على ملعب نابولي «حامل اللقب»، بالخسارة أمامه 1-2، في المرحلة السابعة والعشرين، من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما واصل بولونيا تألقه وحلمه، بخوض دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخه، بفوزه على مضيفه أتالانتا 2-1.

على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا»، قدّم يوفنتوس مباراة جيدة إلى حد كبير بتشكيلة شابة بلغ معدل أعمارها 26 عاماً و14 يوماً، لكنه لم يستثمر الفرص التي حصل عليها، لاسيما الصربي دوشان فلاهوفيتش، ودفع الثمن بهزيمة رابعة للموسم.

وبهذه الهزيمة، باتت الفرصة سانحة أمام الإنتر المتصدر للابتعاد عن فريق المدرب ماسيميليانو أليجري بفارق 15 نقطة، في حال فوزه «الاثنين» على ضيفه جنوى، فيما بات جاره ميلان الثالث على بعد نقطة من «السيدة العجوز» بعد فوزه على لاتسيو 1-0.

وفي المقابل، استفاد نابولي من التعادل السلبي لفيورنتينا أمام تورينو، كي يتقدم إلى المركز السابع بـ43 نقطة.

ورغم الفرص العديدة للطرفين، أبرزها ليوفنتوس عبر فلاهوفيتش الذي أصاب القائم في الدقيقة 34، كان الشوط الأول في طريقه للانتهاء بالتعادل السلبي، قبل أن يخطف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التقدم لأصحاب الأرض، بتسديدة جميلة «على الطاير» أسكن بها الكرة الزاوية اليمنى لمرمى الحارس البولندي شتشيزني «43».

وبدأ يوفنتوس الشوط الثاني ضاغطاً بحثاً عن التعادل، وهدد مرمى أليكس ميريت عبر فلاهوفيتش وأندريا كامبياسو، لكن من دون توفيق، وذلك حتى الدقيقة 81، حين قال فيديريكو كييزا كلمته، وأدرك التعادل بتسديدة أرضية قوية، أودع بها الكرة على يمين ميريت.

لكن البديل البلجيكي الشاب جوزيف نونج بويندي «18 عاماً» أهدى نابولي ركلة جزاء، بعد خطأ على النيجيري فيكتور أوسيمين الذي انبرى لها فاصطدم بتألق شتشيزني، لكن البديل جاكومو راسبادوري كان في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك «88».

وواصل بولونيا حلمه بخوض دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما قلب الطاولة على مضيفه ومنافسه على المشاركة في المسابقة القارية الأم أتالانتا بالفوز عليه 2-1.

ودخل فريق المدرب تياجو موتا اللقاء على خلفية خمسة انتصارات متتالية، لكنه أنهى الشوط الأول متخلفاً بهدف سجله النيجيري أديمولا لوكمان الذي كان في المكان المناسب لمتابعة تسديدة زميله دافيدي زاباكوستا «28».

لكنه نجح في بداية الشوط الثاني في الوصول إلى شباك فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني من ركلة جزاء، انتزعها البديل البلجيكي أليكسيس ساليماكرز من الهولندي تون كومباينرز، ونفذها مواطن الأخير يوشوا زيركزي بنجاح «57».

واكتملت العودة بعد دقائق معدودة، حين سجل الأسكتلندي لويس فيرجسون هدف التقدم والفوز السادس توالياً والرابع عشر هذا الموسم بتسديدة من خارج المنطقة «61».

وبذلك، رفع بولونيا الحالم بالمشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى، منذ تجربته الأولى والوحيدة موسم 1964-1965، رصيده الى 51 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن روما الخامس الذي تغلب على مونتسا 4-1، فيما تراجع أتالانتا من المركز الخامس الى السادس بـ46 نقطة، بتلقيه الهزيمة الثانية توالياً والتاسعة للموسم.

وما يزيد من موقف أتالانتا صعوبة، أنه يلتقي يوفنتوس في المرحلة المقبلة على أرض الأخير، ثم يواجه فيورنتينا في بروفة للدور نصف النهائي من مسابقة الكأس، قبل أن يحلّ على نابولي حامل اللقب.