نسبة نجاح 66% تُحفز النصر لتجديد عقد شرودر

معتصم عبدالله (دبي)

أقل من 100 يوم فقط، احتاجها الهولندي ألفريد شرودر، لتأكيد جدارته بمنصب المدير الفني لنادي النصر، بعدما أسهم بشكل فعال في إعادة ترتيب أوراق «العميد»، وينال المكافأة من إدارة شركة الكرة بالنادي بإعلان تجديد التعاقد لمدة عام إضافي حتى نهاية الموسم المقبل 2024-2025.

وتعاقد «العميد» في نهاية نوفمبر من العام الماضي 2023، مع الهولندي شرودر «51 عاماً» بعد أيام معدودة من مغادرته محطته التدريبية السابقة مع نادي العين ليخلف الصربي جوران الذي تولى مهمة تدريب «الأزرق» قبل انطلاق الموسم الحالي 2023-2024 قادماً من عجمان.

وقدم شرودر مدفوعاً بتجاربه الجيدة في الإدارة الفنية لمجموعة من الفرق بارزة على صعيد الدوريات الأوروبية، مثل تفينتي وهوفنهايم وكلوب بروج وأياكس، أوراق اعتمداه سريعاً مع «العميد» والذي قاده في 9 مباريات رسمية في مسابقات «كأس رئيس الدولة، دوري أدنوك للمحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وحصد شرودر ما نسبته 66,6% من النجاح في تحقيق الانتصارات في مشواره الحالي مع العميد، بالفوز في 6 من أصل 9 مباريات، مقابل التعادل في مباراة واحدة مع الوحدة 1-1 في الجولة التاسعة، والخسارة في مباراتين فقط في الدوري أمام خورفكان 1-3 في «الجولة العاشرة»، والوصل «المتصدر» 0-1 في قمة «الجولة 13».

ونجح «العميد» تحت قيادة مدربه الهولندي، الذي يحظى بالإشادة من قبل قطاعات كبيرة من جمهور «الأزرق»، ودعم وتعاون لاعبي الفريق، في حجز مقعده في الدور الربع النهائي للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بعد تخطيه عقبة ضيفه خورفكان 1-0 في ثمن النهائي، في انتظار قرعة دور الثمانية والتي تسحب السبت المقبل.

وقال شرودر في تصريحات أعقبت فوز فريقه الأخير على ضيفه بني ياس 1-0 في «الجولة 15» للدوري، تعليقاً على نتائجه الإيجابية مع «الأزرق»: «الإصرار وروح الفريق الواحد أسباب أساسية في تطور المستوى والأداء»، لافتاً إلى أن فريقه نجح في «تحقيق المعادلة الصعبة» أمام «السماوي» بتسجيل هدف في الشوط الأول، والمحافظة على نتيجة التقدم في الحصة الثانية، مشيداً بأداء اللاعبين أمام منافس قوي كبني ياس.

بدورها، واصلت وسائل الإعلام الهولندية رصدها لمشوار شرودر في ملاعب الإمارات، ونشرت «مجلة VI» الأسبوعية، والمتخصصة في كرة القدم الهولندية، تقريراً عن تمديد النصر عقد الهولندي شرورد، وقال التقرير: «مع وجود شرودر على رأس الإدارة الفنية للفريق يحتل النصر الذي لا ينبغي الخلط بينه وبين النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو المركز السادس في الدوري، وهو سبب كافٍ دفع إدارة النادي تمديد عقد شرودر لمدة عام واحد حتى عام 2025».

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رحلة شرودر بالأرقام

98 يوماً قاد فيها «العميد»

9 مباريات في كل المسابقات

6 فوز

1 تعادل

2 خسارة

14 هدفاً سجلها الفريق

9 أهداف استقبلتها شباك الفريق

30 لاعباً شاركوا في كل المباريات

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نتائج «العميد» تحت قيادة شرودر

النصر – الوحدة 1-1 «دوري أدنوك للمحترفين»

خورفكان النصر 1-3 «دوري أدنوك للمحترفين»

العين – النصر 1-2 «إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

النصر – عجمان 3-0 «دوري أدنوك للمحترفين»

النصر – الإمارات 2-1 «دوري أدنوك للمحترفين»

الوصل – النصر 0-1 «دوري أدنوك للمحترفين»

النصر – خورفكان 1-0 «ثمن نهائي كأس رئيس الدولة»

الجزيرة – النصر 2-3 «دوري أدنوك للمحترفين»

النصر – بني ياس 1-0 «دوري أدنوك للمحترفين»