أبطال «الموتوسيرف».. «إبداع» على كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار على الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف، والتي أقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسجلت الجولة عبر تحدياتها المختلفة نجاحات كبيرة من ناحية المشاركين في فئات السباق الخمس، والإقبال الكبير الذي لقيته بالحضور.

وسيطر متسابقو الكويت على المراكز الأولى في فئة التشالنجر، حيث أحرز المركز الأول فارس رمضان، وحل ثانياً حسن البوباس، وجاء ثالثاً مبارك الفضلي، وفي فئة الناشئين، جاء في المركز الأول حمد الحداد من الكويت، ثم فارس رمضان من الكويت، ومن التشيك ليندا لوكشيندر.

وفي فئة السيدات، حققت المركز الأول، التشيكية إلسابيتا فايتوفا، ثم مواطنتها ليندا لوكشيندر، والبلغارية أنا فاسيليفا، وفي فئة الروكيز حل في المركز الأول عبيد الهاملي، ثم سعيد الحميري، والبلغارية أنا فاسيلفا، وفي فئة المحترفين حصد أليكس لوكيشيندر المركز الأول، ثم حسن البوباس من الكويت، ومارتين تفريز من التشيك.