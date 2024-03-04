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الرياضة

«أبوظبي الرياضي» يحتفظ بكأس زايد بن هزاع

«أبوظبي الرياضي» يحتفظ بكأس زايد بن هزاع
4 مارس 2024 11:35

 
أبوظبي (الاتحاد)

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احتفظ نادي أبوظبي الرياضي تحت 14 سنة لناشئي كرة القدم، بلقب «النسخة 14» لكأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الدولية السنوية، والتي اختتمت بملاعب النادي في منطقة المشرف، ونظمها بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وضمت 6 فرق محلية وخليجية وأوروبية، ممثلة في «أبوظبي الرياضي» و«أكاديمية نجوم المستقبل السعودي» و«نادي كيندر الروماني»، و«أكاديمية الموهوبين الكويتي»، و«نجوم الغد العُماني» و«SPVGG الألماني».
وجاء تتويج فريق نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف ساره حسنين المدير الفني، والمدرب ياسين أخياط، بفوزه في المباراة النهائية المثيرة على «كيندر الروماني» 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ونال «نجوم الغد العُماني» المركز الثالث والميدالية البرونزية، على حساب «أكاديمية الموهوبين الكويتي» 2-1 بركلات الترجيح.
وشهد بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان المحلية لأشبال أكاديميات الكرة تحت 12 سنة، فوز «أكاديمية برو) الرياضية»، بالميدالية الذهبية، على حساب «ريجنال سبورت» 2-1، ونال «نادي أبوظبي الرياضي» المركز الثالث والميدالية البرونزية بالفوز على «أكاديمية باس» 3-2.
وفي الختام، قام محسن محفوظ، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي، مدير عام النادي، وعبدالله الوهيبي، مدير إدارة تطوير الأندية والمواهب بمجلس أبوظبي الرياضي، وأمل العلي من مجلس أبوظبي الرياضي، وديما الإبراهيم، مديرة البطولة، وعلاء درويش، منسق عام البطولة بتتويج الفرق الفائزة، وحكام البطولة، وتبادل الدروع التذكارية.
وشمل التكريم نجوم البطولة تحت 12 سنة، وهم سالم الحمادي «نادي أبوظبي»، بجائزة أفضل لاعب، والهداف صاموئيل «أكاديمية باس»، والحارس فهد المزروعي «أكاديمية ريجنال»، ومن فئة تحت 14 سنة، نال كاسيوس مايكل «نادي أبوظبي» كأس أفضل لاعب وهداف تلك الفئة برصيد 8 أهداف، والحارس دنيس «كيندر الروماني»، بجانب جوائز اللعب النظيف للفريقين السعودي والألماني، في «مسك ختام» البطولة الناجحة فنياً وتنظيمياً.

 

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