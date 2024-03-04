23 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في «كأس الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

يمثل نادي أبوظبي، 23 لاعباً ولاعبة في كأس الإمارات، التي تضم بطولتي كأس الإمارات للمواطنين وكأس الإمارات الثانية المفتوحة لأندية دول مجلس التعاون الخليجي، وينظمهما اتحاد اللعبة، وتنطلق غداً الثلاثاء، وتستمر حتى السبت المقبل، وتقام على صالة أكاديمية شرطة دبي بأم سقيم، ويأتي التنافس في البطولتين في 5 أوزان للرجال (تحت 61,73,89,102، وفوق 102 كجم)، وللسيدات في أوزان (تحت 49,59,71,81، وفوق 81 كجم).

ويمثل نادي أبوظبي لرفع الأثقال في فريق الرجال 11 رباعاً هم: مؤيد النجار، عز الدين الغفير، محمد فتحي، منذر الجسمي، محمد هادي، محمد قربي، نيكو يزنهوت، مصطفى السيد، محمد ميهامي، حسن الكثيري، أحمد دارويزي.

بينما يمثل النادي بفريق السيدات 12 رباعةً هن: باولا جارسيا، مونسيرات فيلاسكيز، اجيلا هيل، هدى شكري، زهرة الهاشمي، فاطمة ناروئي، مونيك ستشميدت، أسماء أحمد، جوليا كاتو، عفاف علي جابر، ناشيبا ناكاييزا، مريم البلوشي.

وتمثل البطولة فرصة جيدة لرباعي المنتخب مؤيد النجار وعز الدين الغفير ومنذر الجسمي، إضافة إلى رباعي المنتخب الآخرين عيسى البلوشي ومي المدني، للوقوف على جاهزيتهم قبل المشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها «بوكيت» بتايلاند في الفترة من 31 مارس حتى 11 أبريل المقبل، وهي تمثل الجولة الأخيرة من تصفيات أولمبياد باريس 2024.

وأكد خليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، أن كأس الإمارات مناسبة جيدة لفريقي الرجال والسيدات، للمنافسة على لقب البطولتين، خاصة أن هذا الحدث يمثل رمزية خاصة للنادي، الذي كان أول ظهور له في البطولات الرسمية العام الماضي، والتي حقق فيها المركز الثاني، وقال: هذا العام الطموحات كبيرة، في ظل التحضيرات الجيدة، والسجل المميز الذي حققه النادي في الفترة الماضية على صعيدي البطولتين العربية والآسيوية واللتين كان لرباعيه الكلمة في تحقيق إنجاز غير مسبوق للمنتخب في تاريخ مشاركاته في الحدثين.

وأضاف الزعابي: تأتي البطولة أيضاً ضمن برنامج تحضير عناصر المنتخب الوطني لبطولة العالم في تايلاند، كما أنها تتيح الفرصة لجميع لاعبي النادي للمشاركة، نأمل في أن يكون الحصاد جيداً، وأن ينهي النادي مشاركته في البطولتين المحلية والخليجية في المركز الأول.