العين يوسع فارق صدارة «دوري 21» إلى 4 نقاط



معتصم عبدالله (دبي)



وسع العين فارق صدارة «دوري المحترفين تحت 21» إلى 4 نقاط، بفوزه على مضيفه حتا 3-2، ضمن «الجولة 15»، والتي شهدت تعثر الجزيرة «الوصيف»، بالخسارة في مواجهة «ديربي العاصمة» أمام ضيفه الوحدة 1-2، فيما تفوق اتحاد كلباء «الثالث» على مضيفه البطائح 2-1.

وفي بقية المباريات، فاز النصر على بني ياس 3-1، والشارقة أمام الوصل 2-0، وعجمان على حساب فريق الإمارات 3-2، فيما تعادل شباب الأهلي وخورفكان 2-2.

وأسهم «المتألق» ريلوانو سركي لاعب وسط «الزعيم»، ومتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 11 هدفاً، في فوز فريقه «المثير» على مضيفه حتا 3-2، بعدما سجل هدفين من أصل «ثلاثة» لفريقه في الدقيقتين 29 و66، فيما سجل يوسف عبده في الدقيقة 48، في المقابل اكتفى «الإعصار» بهدفي أيمن رشوق في الدقيقة 52، وجودنيوس في الدقيقة 62.

ورفع «الزعيم» رصيده 34 نقطة، معززاً صدارته للترتيب، بعدما وسع الفارق بينه، وأقرب منافسيه الجزيرة «الوصيف» إلى أربع نقاط، بعد خسارة الأخير أمام ضيفه الوحدة 1-2 في «الديربي»، وافتتح عبدالله الجنيبي التسجيل لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة 26، قبل أن يعود «العنابي» بهدفي سالم السومحي في الدقيقة 39، و«البديل» مبارك سالك في الدقيقة 69، ورفع الوحدة رصيده إلى 23 نقطة، في المركز السابع، مقابل 30 نقطة للجزيرة الذي بقى ثانياً.

واستعاد اتحاد كلباء المركز الثالث، بفوزه على البطائح 3-2، وسجل محمد اليماحي هدف «النمور» الثالث في الدقيقة 96، ليمنح فريقه ثلاث نقاط، رفعت رصيده إلى 29 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث، على حساب منافسه الوصل «المتراجع» إلى الرابع برصيد 28 نقطة، بعد خسارته أمام مضيفه الشارقة 0-2، وسجل عبدالعزيز الكعبي في الدقيقة 3، وضاري المازمي 39 لـ «الملك» الذي رفع رصيده إلى 27 نقطة، في المركز الخامس.

وأهدر شباب الأهلي فرصة سانحة للعودة إلى «مربع الصدارة»، بالتعادل أمام ضيفه خورفكان 2-2، وتقدم «الفرسان» بهدفي محمد يوسف وخليفة العبادلة في الدقيقتين 23 و26 على التوالي، وأدرك «النسور» التعادل بهدفي عمر جمعة ربيع في الدقيقة 39، وفابريكو ليميرا في الدقيقة 86، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، مقابل 7 نقاط لخورفكان «قبل الأخير».

نتائج الجولة 15

حتا – العين 2-3

البطائح – اتحاد كلباء 2-3

شباب الأهلي – خورفكان 2-2

الإمارات – عجمان 2-3

الشارقة – الوصل 2-0

الجزيرة – الوحدة 1-2

بني ياس – النصر 1-3

ترتيب الصدارة

1- العين 34 نقطة «14 مباراة»

2- الجزيرة 30 نقطة «14 مباراة»

3- اتحاد كلباء 29 نقطة «15 مباراة»

4- الوصل 28 نقطة «15 مباراة»