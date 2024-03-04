«الأبيض الأولمبي» يجدد الموعد مع «الفراعنة» في «غرب آسيا»

معتصم عبدالله (دبي)



وضعت قرعة «النسخة الخامسة»، لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة الأحساء من 20 إلى 26 مارس الحالي، منتخبنا الوطني الأولمبي في مواجهة متجددة أمام «الأولمبي المصري»، ضمن الدور الأول للبطولة، الذي يشهد مواجهات السعودية مع الأردن، كوريا الجنوبية مع تايلاند، وأستراليا مع العراق.

وستكون المواجهة المرتقبة لـ «الأبيض الأولمبي» أمام «الفراعنة» الذي يستعد لأولمبياد باريس 2024، الثانية على التوالي، خلال أقل من شهرين، بعد خسارة منتخبنا 1-5، في المواجهة الودية الأولى في يناير الماضي بدبي، وعصفت بمستقبل المدرب السابق للمنتخب الإسباني دينيس دا سيلفا.

وأنهى اتحاد الكرة في فبراير الماضي، تعاقده مع الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب «الأبيض الأولمبي»، بعد ثلاثة أعوام، قاد فيها المنتخب من مارس 2021، وحتى فبراير 2024، في أعقاب الخسارة في مباراتين وديتين على التوالي أمام العراق 0-4، ومصر 1-5.

وتعاقد الاتحاد في المقابل مع الأوروجواياني مارسيلو برولي المدرب السابق لمنتخب أوروجواي تحت 20 عاماً، والمُتوج مع شباب «لا سيليستي» بلقبي بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 سنة 2022، وكأس العالم تحت 20 عاماً 2023.



وتعد المشاركة المرتقبة في «النسخة الخامسة» لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، الاستحقاق الأول للمدرب الجديد لـ «الأبيض الأولمبي» قبل خوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024 بمشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب «النسخة السادسة» من البطولة القارية، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ويخوض «الأبيض الأولمبي» نهائيات كأس آسيا تحت 23 في المجموعة الثانية «الحديدية»، إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، والصين.

واعتمد اتحاد غرب آسيا نظام القرعة الموجهة في النسخة الخامسة لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، والتي تشهد مشاركة منتخبات الإمارات والسعودية والأردن والعراق التي تستعد لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23، إلى جانب كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، «الضيوف»، وتلبية لدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا.

وجرى خلال القرعة توزيع المنتخبات على أربع مجموعات، بواقع منتخبين بكل مجموعة، يتقابلان بمباراة واحدة بالدور الأول، ثم ينتقل الفائز منهم إلى الدور قبل النهائي، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويلتقي الخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث.

وحسب نظام البطولة، تقام مواجهتان، واحدة لتحديد صاحب المركز الخامس، والأخرى للسابع والثامن، في إطار حرص اتحاد غرب آسيا، توفير أكبر عدد ممكن للمباريات أمام المنتخبات التي تستعد لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

الدور الأول

الإمارات - مصر

السعودية - الأردن

كوريا الجنوبية - تايلاند

أستراليا - العراق