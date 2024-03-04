«فرسان الإمارات» يحتكرون المراكز المتقدمة في «دولية قفز الحواجز»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج الفارس الليتواني كريستابس نيرتنكس، على صهوة الجواد «بلاديوم كي جي في»، بلقب الجائزة الكبرى لبطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، والتي استضافها منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، واشتملت على 9 منافسات، جرت في ثلاثة أيام واختتمت أمس الأول، بمشاركة 286 فارساً وفارسة، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية «لونجين».

شهد منافسات البطولة، طارق الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، ونائب رئيس مجلس إدارة الفرسان القابضة، وخلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بصندوق أبوظبي للتقاعد، وشريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وهشام الحوسني مدير الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، كما شهد جانباً من البطولة سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وجمهور غفير امتلأ بهم المكان، واستمتعوا بالمنافسات طيلة أيام البطولة.

واستقطبت الجائزة الكبرى برعاية لونجين، 40 فارساً وفارسة، عقب تأهلهم في منافسة سابقة، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، ونجح كريستابس مع الجواد «يلاديوم كي جي في»، في حصد الفوز، بعد إكماله التمايز في 41:07 ثانية.

واحتكر «فرسان الإمارات» المراكز المتقدمة، حيث توّج بجائزة المركز الثاني، الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، مع الجواد «إنجوي دو لا مور»، وبزمن التمايز 41:38 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث، الفارس علي حمد الكربي على صهوة «جارلين دو تورس» بزمن 41:92 ثانية، وتبعه في المركز الرابع، الفارس سالم خميس السويدي، بصحبة الجواد «زادورا» بزمن 42:41 ثانية، وحل في المركز الخامس، الفارس سالم أحمد السويدي بصحبة الجواد «فونسيتي في دي هيفنيك» بزمن 41:31 ثانية و4 أخطاء، فيما حل في المركز السادس الفارس يورج نييف على صهوة «كريزي فريند»، ومسجلاً 42.99 ثانية و4 أخطاء.



وجاءت المنافسة الثامنة في البطولة من فئة الثلاث نجوم، بمواصفات جولة واحد ضد عقارب الساعة على ارتفاع 135 سم، وتنافس فيها 91 فارساً وفارسة، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس الأوزبكي بيكزود كوربانوف، على صهوة الجواد «سانتوس هيبكا»، وأنهى الجولة في زمن 53:59 ثانية، وحل في المركز الثاني، الفارس السوري هادي نظام على صهوة «سيندي» بزمن 54:09 ثانية، فيما جاء في المركز الثالث الفارس مروان يوسف محمد المحمودي بالجواد «إيسامنيك»، والزمن55:81 ثانية.

هنأ هشام الحوسني مدير الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، وأشاد بالنتائج المتميزة التي حققها فرسان الإمارات في العديد من الأشواط، والمنافسة القوية التي خاضوها في الجائزة الكبرى، وحصولهم على أربعة من أصل ستة مراكز، بعد أن كانوا قريبين جداً من الفوز بها.

وقال: «خوض فرسان منتخب الإمارات منافسات قوية في البطولة مع فرسان الفئة الأولى القادمين من الخارج، يضيف لفرساننا مكاسب فنية جيدة، ويعزز خبراتهم، وهم في مشوار الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وتوجه هشام الحوسني بالشكر إلى شركاء نجاح البطولة، مثمناً تعاون الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين، كما توجه بالشكر لفريق العمل بمنتجع الفرسان على جهود كل أفراده منذ الإعلان عن استضافة البطولة، والتجهيز الاحترافي لتنظيمها وحتى ختامها، لتتواصل سلسلة نجاحات منتجع الفرسان في هذا الجانب، مع نجاح استضافة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.